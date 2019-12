DAP İdaresi bölgede üretimi desteklemeye devam ediyor

Bingöl’de DAP İdaresi’nin desteğiyle süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Bingöl Süt Sağım Makinesi Dağıtım Projesi” kapsamında DAP İdaresi tarafından yüzde 70 hibe ile desteklenen 200 adet süt sağım makinesinin dağıtımı için tören düzenlendi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde düzenlenen dağıtım törenine, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, birlik başkanları ve üreticiler katıldı.

Süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin süt sağımını daha verimli, hijyenik ve modern bir şekilde üretim yapmalarını sağlamak, hastalık riskinin minimum seviyeye çekilerek kaliteli bir süt üretimi meydana getirmek amacıyla düzenlenen program protokol konuşmalarıyla başladı.

10 ay süren bir çalışma sonucu bugün bu makinaların dağıtımının gerçekleştirildiğini belirterek konuşmasına başlayan Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, emeği geçen herkese teşekkür etti. Sütaş’ın Bingöl’de üretime başlamasıyla sütün değerinde satılacağına inandığını ifade eden Koç, bu konuda hijyenin çok önemli olduğunu ve dağıtılacak makinalarla bu sorunun üstesinden gelineceğini söyledi. Koç, “DAP İdaremiz ve İl Müdürlüğümüzle yapılan çalışmalar neticesinde silaj paketleme makinesi, 10 adet römork, 5 adet silaj biçme makinesi, taş toplama, taş kırma ve gübre dağıtma makinaları çiftçilerimizin hizmetine sunuldu. Sizin adınıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ise, yem bitkisi üretiminde artış olduğunu vurguladı. Bahadır, “İlimizin en önemli geçim kaynaklarından biri hayvancılıktır. İlimiz nüfusunun yaklaşık yüzde 38.2'si tarımla geçimini sağlamaktadır. Bu da 107 bin kişiye tekabül etmektedir. Hal böyle olunca tarım ve hayvancılık ilimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Sütaş entegre tesislerinin ilimizde kurulacak olması, gerek hayvansal üretimde gerekse bitkisel üretimde değişikliklere sebebiyet verdi. Yani üretimlerde ciddi artışlar meydana geldi. Sadece 2019 yılını düşündüğümüzde yem bitkilerinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında DAP İdaremizden tarım makinaları desteği aldık ve 7 bin dekarlık yem bitkileri ekim alanımız arttı. Bu desteğinden dolayı DAP İdaresi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Süt sığırcılığının olmazsa olmazlarından biri olan süt makinalarının dağıtımı için bir araya gelindiğini belirten Bahadır, şunları kaydetti:

“Bu makineler işleri kolaylaştıracak, daha az emek sarf edeceksiniz, daha hijyen bir süt elde edeceksiniz. Gıda güvenliğine de bu anlamda katkı sunacaksınız. Ancak bu süt sağım makinelerini doğru bir şekilde kullanırsanız Sütaş'a kaliteli süt verme imkanına kavuşursunuz. DAP İdaresi başkanımız gerek hayvansal üretim olsun gerek tarım faaliyetleri olsun her zaman ilimizin yanında olmuş. Ben buradan bir müjde de vermek istiyorum. Hayvancılığın en önemli maliyetlerinden biri olan kaba yem ihtiyacını karşılamak için DAP İdaresi Başkanlığı ile dün bir protokol imzaladık. 600 bin liralık silajlık mısır, yonca ve fiğ tohumunun dağıtımını da en kısa sürede sizlere yapacağız. İlimize sunmuş olduğu tarımsal desteklerden dolayı Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, Kalkınma Eski Bakanımız Dr. Cevdet Yılmaz’a, milletvekilimiz Feyzi Berdibek’e, Valimiz Kadir Ekinci’ye, DAP Başkanımız Adnan Demir’e ve tüm emek harcayanlara teşekkür ediyorum.”

Son konuşmayı DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir yaptı. Başkan Demir, “Hayvancılıkta en önemli unsurlardan bir tanesi yemdir. Yem olmadan süt üretmemiz mümkün değildir. Hayvancılığın iki çıktısı vardır, biri süt bir diğeri ettir. Hayvan başına bizim 1025 litreye süt almamız lazım. Çünkü 25 litre süt var olan bir durumdur, hayali değildir. Hayvan başına süt miktarını arttırmak içinde yeterli miktarda, uygun kalitede yem bitkisini vermemiz lazım. Tarım il müdürlüğüyle birlikte İdaremizin sağladığı 600 bin liralık finansmanla yem bitkisi üretimini arttırmamız lazım. Yem bitkilerini uygun zamanda ekip ve tarım makinalarıyla da hasadını yaparak bunu da uygun şartlarda muhafaza etmemiz gerekiyor. Ot olmadan süt olmaz, et olmaz. Çiftçilerimizden ricam, gidin tarım il müdürlüğünüzün kapısını aşındırın” şeklinde konuştu.

Yem bitkilerinin hasadını yapmak için yaklaşık bir buçuk milyon lira değerinde Bingöl’e makineekipman parkını oluşturduklarını dile getiren Demir, bu sayede Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin bu sene çiftçilerden bin ton civarında mısır silajını alarak paketlediğini ve kendi üyelerine çok uygun fiyatlarla dağıttığını söyledi.

Başkan Demir konuşmasında şunları kaydetti:

“Bölgede hayvancılığın gelişmesinin olmazsa olmazı süt işletmeciliğinin gelişmesine bağlıdır. Süt işletmeleri de sütünü değerinde satmak ister. Sütün değerinde satılmasının birinci ayağı da hijyendir. Bingöl’de bu işin hamiliğini yapan Cevdet Yılmaz Bakanımızın da takibiyle Sütaş burada kuruldu. TemmuzAğustos ayında süt toplamaya başlayacak. Bu işletmenin toplayacağı sütte istemiş olduğu standart var. Bu standarda ulaşmanın en kritik noktasını ise hanımlar oluşturuyor. Onun için süt sağımının nasıl yapıldığını hanımlara vereceğiniz eğitimle öğretmeyi sizlerden istirham ediyorum. Eğer böyle yapmaz isek ürettiğiniz sütünüz elinizde kalır. Çünkü, somatik hücre sayısı limitin üzerine çıktığı zaman sütün alıcısı olmuyor. Bunun için en büyük değer olan bilginin hanımlara verilmesi önceliklidir. Bu bilgiyi almak için Tarım Müdürlüğü ile Birliğin ensesinde adeta boza pişirin. Sütaş’ın Bingöl’de kurulması sizin için büyük bir fırsattır ve bu fırsatı çok iyi değerlendirin.”

Başkan Demir, Soğuk tankların kurulması konusunda da Tarım Müdürlüğü ile bir çalışma başlattıklarını, hangi lokasyonda eksiklik varsa onu da bu ortak çalışmayla gidereceklerini söyledi. “İnşallah bu zinciri de bu şekilde tamamlamış olacağız” dedi.

DAP İdaresi tarafından desteklenen yem bitkileri konusuna da değinen Başkan Demir, “Yem bitkisi meselesi çok önemli. Bunun makinayla sağlanması konusunda bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki yıl yine idaremizin desteğiyle alınacak birkaç makinayla birlikte günlük silajlık paketleme kapasitesini artırmaya çalışacağız. Şu anda Üniversitemizin bir çiftliği var. Oraya ya yapacağımız yatırımlarla birliğin bu hizmeti üyelerine en uygun fiyatlarla vermesini istiyoruz ve bu ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Sağım makinalarından şimdilik 200 adet dağıtılacak. Bu sayıya 135 adet daha eklenecek. Bu işin en önemli ayağı sağım makinasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının siz üreticilerimize bereketli bir yıl olmasını diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek, sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, Başkan Demir’e plaket takdim edildi. Daha sonra süt sağım makinelerinin tanıtımı yapıldı. Ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Bingöl Süt Sağım Makinesi Dağıtım Projesi” kapsamında, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye 200 çiftçinin her birine; 1 adet çiftli süt sağım makinası verildi.

