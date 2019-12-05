DAP İdaresi bölgede üretimi desteklemeye devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DAP İdaresi bölgede üretimi desteklemeye devam ediyor

İHA

Bingöl'de DAP İdaresi'nin desteğiyle süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı.

DAP İdaresi bölgede üretimi desteklemeye devam ediyor

Bingöl’de DAP İdaresi’nin desteğiyle süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı.
Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Bingöl Süt Sağım Makinesi Dağıtım Projesi” kapsamında DAP İdaresi tarafından yüzde 70 hibe ile desteklenen 200 adet süt sağım makinesinin dağıtımı için tören düzenlendi.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde düzenlenen dağıtım törenine, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, birlik başkanları ve üreticiler katıldı.
Süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin süt sağımını daha verimli, hijyenik ve modern bir şekilde üretim yapmalarını sağlamak, hastalık riskinin minimum seviyeye çekilerek kaliteli bir süt üretimi meydana getirmek amacıyla düzenlenen program protokol konuşmalarıyla başladı.
10 ay süren bir çalışma sonucu bugün bu makinaların dağıtımının gerçekleştirildiğini belirterek konuşmasına başlayan Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, emeği geçen herkese teşekkür etti. Sütaş’ın Bingöl’de üretime başlamasıyla sütün değerinde satılacağına inandığını ifade eden Koç, bu konuda hijyenin çok önemli olduğunu ve dağıtılacak makinalarla bu sorunun üstesinden gelineceğini söyledi. Koç, “DAP İdaremiz ve İl Müdürlüğümüzle yapılan çalışmalar neticesinde silaj paketleme makinesi, 10 adet römork, 5 adet silaj biçme makinesi, taş toplama, taş kırma ve gübre dağıtma makinaları çiftçilerimizin hizmetine sunuldu. Sizin adınıza emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ise, yem bitkisi üretiminde artış olduğunu vurguladı. Bahadır, “İlimizin en önemli geçim kaynaklarından biri hayvancılıktır. İlimiz nüfusunun yaklaşık yüzde 38.2'si tarımla geçimini sağlamaktadır. Bu da 107 bin kişiye tekabül etmektedir. Hal böyle olunca tarım ve hayvancılık ilimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Sütaş entegre tesislerinin ilimizde kurulacak olması, gerek hayvansal üretimde gerekse bitkisel üretimde değişikliklere sebebiyet verdi. Yani üretimlerde ciddi artışlar meydana geldi. Sadece 2019 yılını düşündüğümüzde yem bitkilerinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında DAP İdaremizden tarım makinaları desteği aldık ve 7 bin dekarlık yem bitkileri ekim alanımız arttı. Bu desteğinden dolayı DAP İdaresi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.
Süt sığırcılığının olmazsa olmazlarından biri olan süt makinalarının dağıtımı için bir araya gelindiğini belirten Bahadır, şunları kaydetti:
“Bu makineler işleri kolaylaştıracak, daha az emek sarf edeceksiniz, daha hijyen bir süt elde edeceksiniz. Gıda güvenliğine de bu anlamda katkı sunacaksınız. Ancak bu süt sağım makinelerini doğru bir şekilde kullanırsanız Sütaş'a kaliteli süt verme imkanına kavuşursunuz. DAP İdaresi başkanımız gerek hayvansal üretim olsun gerek tarım faaliyetleri olsun her zaman ilimizin yanında olmuş. Ben buradan bir müjde de vermek istiyorum. Hayvancılığın en önemli maliyetlerinden biri olan kaba yem ihtiyacını karşılamak için DAP İdaresi Başkanlığı ile dün bir protokol imzaladık. 600 bin liralık silajlık mısır, yonca ve fiğ tohumunun dağıtımını da en kısa sürede sizlere yapacağız. İlimize sunmuş olduğu tarımsal desteklerden dolayı Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, Kalkınma Eski Bakanımız Dr. Cevdet Yılmaz’a, milletvekilimiz Feyzi Berdibek’e, Valimiz Kadir Ekinci’ye, DAP Başkanımız Adnan Demir’e ve tüm emek harcayanlara teşekkür ediyorum.”
Son konuşmayı DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir yaptı. Başkan Demir, “Hayvancılıkta en önemli unsurlardan bir tanesi yemdir. Yem olmadan süt üretmemiz mümkün değildir. Hayvancılığın iki çıktısı vardır, biri süt bir diğeri ettir. Hayvan başına bizim 1025 litreye süt almamız lazım. Çünkü 25 litre süt var olan bir durumdur, hayali değildir. Hayvan başına süt miktarını arttırmak içinde yeterli miktarda, uygun kalitede yem bitkisini vermemiz lazım. Tarım il müdürlüğüyle birlikte İdaremizin sağladığı 600 bin liralık finansmanla yem bitkisi üretimini arttırmamız lazım. Yem bitkilerini uygun zamanda ekip ve tarım makinalarıyla da hasadını yaparak bunu da uygun şartlarda muhafaza etmemiz gerekiyor. Ot olmadan süt olmaz, et olmaz. Çiftçilerimizden ricam, gidin tarım il müdürlüğünüzün kapısını aşındırın” şeklinde konuştu.
Yem bitkilerinin hasadını yapmak için yaklaşık bir buçuk milyon lira değerinde Bingöl’e makineekipman parkını oluşturduklarını dile getiren Demir, bu sayede Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin bu sene çiftçilerden bin ton civarında mısır silajını alarak paketlediğini ve kendi üyelerine çok uygun fiyatlarla dağıttığını söyledi.
Başkan Demir konuşmasında şunları kaydetti:
“Bölgede hayvancılığın gelişmesinin olmazsa olmazı süt işletmeciliğinin gelişmesine bağlıdır. Süt işletmeleri de sütünü değerinde satmak ister. Sütün değerinde satılmasının birinci ayağı da hijyendir. Bingöl’de bu işin hamiliğini yapan Cevdet Yılmaz Bakanımızın da takibiyle Sütaş burada kuruldu. TemmuzAğustos ayında süt toplamaya başlayacak. Bu işletmenin toplayacağı sütte istemiş olduğu standart var. Bu standarda ulaşmanın en kritik noktasını ise hanımlar oluşturuyor. Onun için süt sağımının nasıl yapıldığını hanımlara vereceğiniz eğitimle öğretmeyi sizlerden istirham ediyorum. Eğer böyle yapmaz isek ürettiğiniz sütünüz elinizde kalır. Çünkü, somatik hücre sayısı limitin üzerine çıktığı zaman sütün alıcısı olmuyor. Bunun için en büyük değer olan bilginin hanımlara verilmesi önceliklidir. Bu bilgiyi almak için Tarım Müdürlüğü ile Birliğin ensesinde adeta boza pişirin. Sütaş’ın Bingöl’de kurulması sizin için büyük bir fırsattır ve bu fırsatı çok iyi değerlendirin.”
Başkan Demir, Soğuk tankların kurulması konusunda da Tarım Müdürlüğü ile bir çalışma başlattıklarını, hangi lokasyonda eksiklik varsa onu da bu ortak çalışmayla gidereceklerini söyledi. “İnşallah bu zinciri de bu şekilde tamamlamış olacağız” dedi.
DAP İdaresi tarafından desteklenen yem bitkileri konusuna da değinen Başkan Demir, “Yem bitkisi meselesi çok önemli. Bunun makinayla sağlanması konusunda bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki yıl yine idaremizin desteğiyle alınacak birkaç makinayla birlikte günlük silajlık paketleme kapasitesini artırmaya çalışacağız. Şu anda Üniversitemizin bir çiftliği var. Oraya ya yapacağımız yatırımlarla birliğin bu hizmeti üyelerine en uygun fiyatlarla vermesini istiyoruz ve bu ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Sağım makinalarından şimdilik 200 adet dağıtılacak. Bu sayıya 135 adet daha eklenecek. Bu işin en önemli ayağı sağım makinasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının siz üreticilerimize bereketli bir yıl olmasını diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek, sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından, Başkan Demir’e plaket takdim edildi. Daha sonra süt sağım makinelerinin tanıtımı yapıldı. Ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Bingöl Süt Sağım Makinesi Dağıtım Projesi” kapsamında, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye 200 çiftçinin her birine; 1 adet çiftli süt sağım makinası verildi.

ERZURUM

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Veteranlar eksi 5 derecede engelliler için koştu
YEREL HABERLER Veteranlar eksi 5 derecede engelliler için koştu
Aşk mı yoksa takıntı mı? Onu gerçekten seviyor muyum?
YEREL HABERLER Aşk mı yoksa takıntı mı? Onu gerçekten seviyor muyum?
Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı; Kollajen
YEREL HABERLER Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı; Kollajen
Ciltte oluşan lekelerin sebepleri ve tedavi yöntemleri
YEREL HABERLER Ciltte oluşan lekelerin sebepleri ve tedavi ...
Erzurum’da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel helvası Fasıl eşliğinde tel helvası çekilmesi renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel ...
Öğrencilere sınavlar öncesi şiirli şarkılı motivasyon
YEREL HABERLER Öğrencilere sınavlar öncesi şiirli şarkılı motivasyon
Oltu’da kar sevinci
YEREL HABERLER Oltu’da kar sevinci
Erzurum’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Çakır: “Yapılması gereken zararı minimize etmektir”
YEREL HABERLER Çakır: “Yapılması gereken zararı minimize etmektir”
Başkan Orhan semt pazarında Başkan Orhan; “Esnafımız başımızın tacıdır”
YEREL HABERLER Başkan Orhan semt pazarında Başkan Orhan; “Esnafımız ...
Gıdı sarkmasına artık sorun değil
YEREL HABERLER Gıdı sarkmasına artık sorun değil
Saç ekiminde doğru zamana dikkat
YEREL HABERLER Saç ekiminde doğru zamana dikkat
Diş eti problemlerini ihmal etmeyin
YEREL HABERLER Diş eti problemlerini ihmal etmeyin
BB Erzurumspor - Bursaspor maçının ardından Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Türkiye kupası tabii ki önemli ama bizim için lig daha önemli” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Kadro derinliğimiz hem ligi hem kupayı götürebilecek boyutta”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Bursaspor maçının ardından Bursaspor ...
Milletvekili Kamil Aydın'dan "Erzurum Havalimanı" açıklaması Kamil Aydın, Erzurum Havalimanında sefer iptalleri yaşandığını söyledi, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Kamil Aydın'dan "Erzurum Havalimanı" ...
B.B. Erzurumspor - Bursaspor: 4-2
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor - Bursaspor: 4-2
Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç ...
CriDuChat Sendromlu çocukların sesi bu sefer Gazi Üniversitesi oldu
YEREL HABERLER CriDuChat Sendromlu çocukların sesi bu sefer Gazi ...
Minik öğrenciler, fotoğraf sergisinde Rektör Çomaklı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler, fotoğraf sergisinde Rektör Çomaklı ...
ETÜ - SİTODED İşbirliği Protokolü
YEREL HABERLER ETÜ - SİTODED İşbirliği Protokolü
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’tan hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’tan hayırlı olsun ...
Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek
YEREL HABERLER Bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecek
Bilkent Erzurum Lisesi dünya birincilerini çıkardı
YEREL HABERLER Bilkent Erzurum Lisesi dünya birincilerini çıkardı
17 Farklı Üniversiteden 173 Katılımcı ATAVET’te buluştu
YEREL HABERLER 17 Farklı Üniversiteden 173 Katılımcı ATAVET’te ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X