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Bu fuarda iş var Erzurum’da bulunan 36 bin işsiz vatandaş, 8’inci Kariyer ve İstihdam Fuarı'na akın ...

İHA

Erzurum 8'inci kariyer ve istihdam fuarında izdiham yaşandı. İş başvurusunda bulunmak isteyen İŞKUR'a kayıtlı 36 bin işsiz, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ne akın etti.

Bu fuarda iş var Erzurum’da bulunan 36 bin işsiz vatandaş, 8’inci Kariyer ve İstihdam Fuarı'na akın etti Erzurum Valisi Okay Memiş: “Bu kente bir gram emeği olmayıp, kente değer katan insanların moralini bozmaya kimsenin hakkı yok” Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: “Bütün arzumuz üretimi, istihdamı artırmak”

Erzurum 8’inci kariyer ve istihdam fuarında izdiham yaşandı. İş başvurusunda bulunmak isteyen İŞKUR’a kayıtlı 36 bin işsiz, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ne akın etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İŞKUR, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve 1’inci Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlemiş olduğu ‘8’inci Kariyer Planlama ve İstihdam Fuarı’ açılışı yapıldı.
İki gün sürecek fuar için Erzurum’da bulunan kayıtlı 36 bin işsiz, fuarda iş bulabilmek için stantların önünde formlar doldurdu. Önümüzdeki günlerde işçi alımına başlayacak olan ve kadın istihdamını arttırmak için önemli projeler içerisinde bulunan Tekstilkent firmaları içinde, başvuruda bulunanların sayısı oldukça yoğun oldu.
İş gücü taleplerini karşılamak için fuara, 72 özel, 20 kamu kurum ve kuruluşu ve sivil toplum kuruluşu katılım sağladı. Fuarın açılış töreninde konuşan İŞKUR Müdürü Abdulkadir Mutlu, istihdam fuarının iş gücüne ihtiyacı olan işverenlere ve iş talep edenlere yönelik bir fırsat olduğunu açıklarken, ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, Tekstilkent'te fabrika binalarının tamamlandığına değinerek, Tekstilkent’in istihdamı arttıracağını söyledi. En önemli konunun üretim olduğuna vurgu yapan Yücelik, fuarda yaklaşık 2 bin insana istihdam sağlanacağını belirtti.

"Bu yöntem istihdamı artırma amacı taşımaktadır"
Başkan Yücelik, “Şehrimiz, zor iklim şartlarının hüküm sürdüğü bir coğrafyada yer alıyor. İlimiz ve bölgemizdeki işletmelerimiz de aynı şekilde bu zor coğrafyada üretim yapmaya, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya çaba gösteriyor. Bu sebeple; firmalarımız, üretim maliyetlerinde olduğu gibi istihdam yükünün hafifletilmesi için de her zaman devletimizin teşvik ve desteklerine ihtiyaç duyuyor. Gelişmiş ya da gelişmekte olan her ülkede uygulanan Ücret ve İstihdam Sübvansiyonları, işsizlikle mücadelede uygulanan yöntemlerden biridir. Bu yöntem istihdamı artırma amacı taşımaktadır” dedi.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, “Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sorunu işsizlikle mücadele. Erzurum’da 36 bin işsiz mevcut. Nitelikli eleman sorunu var. Herkes iş istiyor, herkes kapıda ancak bizim amacımız nitelikli eleman yetiştirip, elemanları piyasaya kalıcı istihdam olarak sürmek” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “İstihdamı arttırma arzusundayız. Bundan 5 yıl önce, yapmış olduğumuz hizmetleri düşünmek bile hayaldi” şeklinde konuştu.
Başkan Sekmen, “Bütün arzumuz üretimi, istihdamı artırmak. Hangi tesisi özel hizmetleri yaparsak yapalım aç insanların, işsiz insanların halini yaptığımız tesisler gidermez. Bu fuarlara önem veriyoruz. İstiyoruz ki memleketimiz hayvancılık, turizm şehri olsun” dedi.
Erzurum Valisi Okay Memiş de, “Fuara ilgi yoğun, göreve gelir gelmez 4 ayda 4 fabrikanın yapımını bitirdik. İyi niyetle işimizi yapmaya devam ediyoruz. Her bir fabrikada en az 250 kişi çalışacak ve ilk yılda bin kişiyi Ocak ayından itibaren istihdam etmiş olacağız” dedi.

"Sanayicinin yanındayız"
Vali Memiş, “Biz işimizi yapıyoruz. Kışın ihalesini yapıyoruz yazın kazmayı vuruyoruz. Bu işler devletin işleri değil, biz sanayiciye üretime yönelik paran cebinde kalsın diyoruz, binayı yapıyoruz ve istihdam sağlaması için sanayiciye teşvikte bulunuyoruz. Biz sanayicinin yanındayız. Biz kaynak peşindeyiz. 30 milyon liranın 10 milyonunu tarıma harcadık, 5 bin aileye yemlik stoku sağladık. Tohum verdik, ektiler, biçtiler, büyükbaş hayvan varlığı 720 binden şu anda 830 bine çıktı. Hedefimiz 1 milyon” dedi.

“Bu kentin moralini kimse bozmasın”
“Palandöken’in dünyada eşi benzeri yok. Dünyada, havalimanından inip de kayak merkezine 10 dakikada ulaşabileceğiniz başka bir kayak merkezi yok. Büyükşehir Belediyesi bu yıl bütün pistlerini yeniledi. Bir Türk Lirasını dahi boşa harcamıyoruz. Vatandaşa nasıl daha fazla istihdam sağlarız derdindeyiz. Havaalanı inşaatı yetişemedi, bu kentin moralini kimsenin bozmasına müsaade etmeyiz. Biz bu kente değer katmaya çalışıyoruz. Sorunu olan varsa gelsin yüz yüze konuşsun, bu kentin moralini kimse bozmasın, bunu da buradan ifade ediyorum” şeklinde konuşan Vali Memiş, “Sorunu çözmek adına ciddi adımlarımız ve ciddi mücadelemiz var. Bu kente bir gram emeği olmayıp, kente değer katan insanların moralini bozmaya kimsenin hakkı yok. Biz boğazından bir kuruş haram para geçmeyen kamu görevlileriyiz, bu işlere pabuç bırakmayız. Saklı kapılar arkasından değil, mikrofonların huzurunda konuşurum bu tür şeyleri” ifadelerini kullandı.
Memiş, en az 10 fabrika daha yapacaklarını ve büyük bir emek sarf ettiklerini söyleyerek, Erzurum’un, Türkiye’nin tekstil merkezlerinden biri olacağı müjdesini verdi.
Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlar şirketlerin stantlarında büyük bir yoğunluk oluşturdu. Firmalara dilekçe vermek için vatandaşların yoğun ilgisi izdiham oluşturdu.

ERZURUM

05 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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