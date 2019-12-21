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Başkan Aydın’ın acı günü

İHA

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın Amcasının Oğlu, Nurettin Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesinde yapılan Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın Amcasının Oğlu, Nurettin Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesinde yapılan Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Emekli Öğretmen Merhum Nurettin Aydın'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Horasan Merkez Orta Cami'inde kılınacak cenaze namazının ardından Velibaba Köyünde Aile Kabristanlığına defnedilecek.

ERZURUM

21 Aralık 2019 Cumartesi

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