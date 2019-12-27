Saç dökülmesi erkekleri daha yaşlı gösteriyor

Dr. Meltem Ayran, saç dökülmesinin erkekleri daha yaşlı gösterdiğini söyledi.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, “Kişilere ilk bakıldığında dikkat çeken noktalardan biri saçlardır. Bu nedenle saç dökülmesi yaşayan erkekler özgüven zedelenmesi yaşayabiliyor. Saç dökülmesi ciddi bir estetik sorun olması dışında psikolojiyi de olumsuz etkileyen bir durumdur. Özellikle erkeklerde hele de genç yaşlarda meydana gelen saç kayıpları çok moral bozucu olabilmekte, hatta kişileri olduğundan daha yaşlı göstermektedir. Özellikle ekim yaptırmış kişilerin öncesisonrası fotoğraflarına baktığınızda saçların kişinin görüntüsünü ne kadar değiştirdiğini daha iyi anlayabilirsiniz. FUE Yöntemi ( Follicular Hair Extraction) ; Saç köklerinin donör alandan 'tek tek' alınarak yapılan, herhangi bir kesiye gerek durulmayan minimal invaziv bir operasyondur. İşlem sırasında genellikle 1 mm' den daha ince 'punch' larla kökler alınır. Normalde saç tellerimizin çapı 00,500,9 mm arasındadır. Saç kökleri dikkatli bir şekilde alındıktan sonra ekim yapılana kadar özel bir solüsyon içinde bekletilir. Saç alınan alanlar çok küçük çaplı olduğu için çok kolay iyileşir ve skar bırakmaz. Belirlenen sayıda greft alındıktan sonra saç olmayan bölgelere greftler için yer açılır. Greftler özenle yerleştirilir. Saçların yönünü ve saç ekilecek alanları belirlemek doktorun tecrübesiyle de ilişkilidir. Böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir” dedi.

Dr. Ayran FUE tekniğinin avantajlarını şöyle sıraladı:

“Saçlı deride kesi yok, Sütür yok, zımba yok, Lineer iz ya da skar yok, Düşük komplikasyon riski, Daha konforlu, Hızlı iyileşme, Günlük yaşamın daha az etkilenmesi, Daha naturel sonuç, Sonuçlar, 612 ay içerisinde görülür. Ekim sonrasında bakım ve ilaç kullanımı ile alakalı hastaya eğitim verilir. Ekim sonrası bakım saç ekimi kalitesini oldukça etkilemektedir.”

ERZURUM 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:58

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