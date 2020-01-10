Üniversite öğrencilerinden köy okuluna ‘zeka oyunları’ projesi

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Uygulama Merkezinin 2019 yılında desteklemiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında "köy okullarında zeka ve akıl yürütmeye yönelik zeka oyunları uygulama projesi" Orcuk İlköğretim Okulu ve Atatürk İlkokulunda gerçekleştirildi.

Proje araştırmacısı Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Öğr.Gör. Ferdi Ayaz ve öğrenciler tarafından proje uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Küçük Orcuk ortaokulu ve Atatürk İlkokulunda oyun sınıfı oluşturularak öğrencilere zeka oyunları setleri hediye edildi. Öğrencilerin zeka aktiviteleri yapmaları ve zeka yürütme yeteneklerinin geliştirilmesi için 20'ye yakın zeka oyunu sağlanarak proje uygulandı.

Küçük Orcuk Köyü Ortaokulu öğrencilerinden Esmanur Demir, “Sizlere çok teşekkür ediyoruz artık okulumuza geldiğimizde teneffüslerde canımız sıkılmayacak” dedi.

Öğrenci Edanaz Çevik, “Abiler ablalar bize oyunlar getirdiği için çok teşekkür ederim. Teneffüslerde canımız sıkılmayacak bol bol oynayacağız. Oyunları değiştirerek oynayabiliriz” dedi.

Proje sorumlusu Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Ferdi Ayaz ise “Bugün Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi kapsamında projeyi gerçekleştirdik. Orcuk köyündeyiz Orcuk ortaokulunda ve Atatürk ilkokulunda zeka oyunları sınıfı oluşturacağız. Bugün burada projemizin uygulamasını yaptık. Çocuklarımıza 20’ye yakın oyun kazandırdık. Çocuklarımız burada sıkılmadan çeşitli oyunlar oynayacaklar” diye konuştu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım öğrencisi Ecem Demirel, “Okulumuzun hazırladığı zeka oyunlarını küçük kardeşlerimize tanıtmak amacı ile buraya geldik çok eğleneceklerini düşünüyoruz” dedi.

Küçük Orcuk Köyü Ortaokulu Müdürü Ömer Sayan da, “Çocuklarımızın zeka gelişimine katı sağlaması için zeka oyunları sınıfı oluşturduk. Bu bağlamda üniversitedeki arkadaşlarımız böyle proje yapıyorlarmış bizi buldular çok teşekkür ederim kendilerine. Böyle bir sınıf ortamıyla bu dersleri işleyelim dedik ve arkadaşlar sağ olsunlar çeşit çeşit oyunları getirdiler. Çocuklarımız zaten köy çocukları çok oyun imkanları yok bu sayede hem zekalarını geliştirecekler hem de iyi vakit geçirecekler. Çok teşekkür ederim emeği geçenlere” şeklinde konuştu.

ERZURUM 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

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