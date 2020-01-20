Emlakçılar mesleki yeterlilik belgelerini aldılar

Taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre, gayrimenkul danışmanlarının alması gereken emlak mesleki yeterlilik belgesi Erzurum Emlak Müşavirleri Dernek Başkanlığının açmış olduğu sınav soncunda dağıtıldı.

Sınavı başarı ile bitiren firmalara belgeleri Erzurum Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Bünyamin Canlar tarafından sahiplerine dağıtıldı.

Dernek Başkanı Bünyamin Canlar, Erzurum’da bundan sonra emlak işini yapacak olan kişilerin bilgili ve tam donanımlı olarak mesleklerini icra edeceklerini söyledi.

Bu mesleğe verilen emeğe ve bilgiye verilen değeri hatırlatan Canlar, Erzurum halkından bu belgeye sahip olmayan emlakçılardan alış veriş yapılmaması konusunda uyardı.

Canlar, “Emlak işini hakkıyla yapan vergisini ödeyen ve yapılacak olan emlak ticaretlerinde vatandaşların garanti altında olması için bu belgeyi sorun ve sorgulayın” dedi.

Emlak firmalarının belgelerinin üzerinde belge numaralarından MYK Portalı üzerinden belgenin gerçekliğini sorgulayabileceklerini hatırlatan Canlar, mesleğin ahlakına toplum üzerindeki etkisini artıra bilmek için elinden geleni yapacağını ve bu mesleği gereksiz bir olgu olmaktan çıkarıp tamamen çözüm ortağı olarak hizmet veren kuruluşlar haline getireceklerini söyledi.

ERZURUM 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:26

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.