Palandöken Belediyesinde sözleşme sevinci Başkan Sunar: “Emek kutsal, alın teri mübarektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Palandöken Belediyesinde sözleşme sevinci Başkan Sunar: “Emek kutsal, alın teri mübarektir”

İHA

Palandöken Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkan Muhammet Sunar, "Palandöken'in 2023 hedeflerine ulaşması noktasında alın teri ve emeğini ortaya koyan kardeşlerimize minnettarız" dedi.

Palandöken Belediyesinde sözleşme sevinci Başkan Sunar: “Emek kutsal, alın teri mübarektir”

Palandöken Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkan Muhammet Sunar, “Palandöken’in 2023 hedeflerine ulaşması noktasında alın teri ve emeğini ortaya koyan kardeşlerimize minnettarız” dedi.
Palandöken Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törende, Belediye ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. 2020 yılı için en yüksek yüzde 27, 2021 yılı için de ortalama yüzde 13 zammın öngörüldüğü sözleşme Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal arasında imzalandı. Toplu Sözleşme imza törenine, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Hizmetİş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve belediyede görev yapan işçiler katıldı.
Aksakal: “İşçi kardeşlerim adına başkanımıza teşekkür ediyorum”
Toplu İş Sözleşmesini değerlendiren Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, sözleşme sürecinin her iki tarafın da pozitif yaklaşımı ve iyi niyetiyle kaydedildiğini, öngörülen zam oranlarının günün şartlarına göre yüksek düzeyde olduğunu belirtti.
Görüşmeler süreci ve sonucu itibariyle ortaya konan iyi niyete işaret eden Aksakal, Başkan Sunar’a teşekkür ederek, “Parasal konularda belediye başkanımız işçi arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın bulunduğu şartları dikkate alarak, sendikamızla iyi bir toplu iş sözleşmesi gerçekleştirmiştir. Her iki tarafın da ortak paydası ‘İşçinin alın teri kurumadan hakkı teslim edilmelidir’ düsturuyla ifade edilen hakkaniyet anlayışıdır. Palandöken Belediyesinin elbette ki bir güler yüze ihtiyacı vardı. İşçisiyle, personeliyle, memuruyla, müdürüyle, başkan yardımcısıyla istişareli bir şekilde yapılan yönetim, elbette ki işyerinde huzuru sağlayacaktır. Güler yüzünden, anlayışından dolayı ve toplu iş sözleşmesindeki neticeden dolayı Sayın Başkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğu pozitif yaklaşım, sergilediği özveri her türlü takdirin üstündedir. Sözleşmenin taraflara hayırlı olmasını diliyor, Başkan Sunar’a ortalamaların üstündeki zammı sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Sunar’dan gönül belediyeciliği vurgusu
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da sözleşme sonrası yaptığı açıklamada, Gönül Belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirerek, “Kıymetli arkadaşlar bizler hepinizin malumu olduğu üzere yakın bir süreç içerisinde göreve geldik. Göreve geldiğimiz süreç daha yeni diyebileceğimiz ölçekte kısa bir süreç. 2019 yerel seçimlerinde bir sloganımız vardı. ‘Gönül Belediyeciliği’ diyorduk. Temel amacımız bizim gönüllere dokunabilmek. Gönüllere hitap edebilmek, insanlar ile mutlu bir şekilde yaşayabilmek ve mutlu bir şekilde üretebilmek. Dolayısıyla hep beraber aynı şehrin içerisinde birbirine kardeşçe duygular içerisinde yaşayabilmek gibi bir amaçla gönül belediyeciliği yapıyoruz” diye konuştu.
“Gönlümüzü evvela personelimize açtık”
AK Belediyecilik vizyonu ve Gönül belediyeciliği anlayışları doğrultusunda çalışanlar ve hizmet edilen kesim arasında önceliği istişareye verdiklerini belirten Başkan Sunar, “Gönül Belediyeciliğini biz bu şehrin bütün insanlarına şamil kılmak isterken belediyemizde kendi çalışanlarımızı bundan ayrı tutmamız mümkün değildi. Evvela gönlümüzü biz kendi çalışanlarımıza açtık. Sonrada buradan dalga dalga yayılan bir enerji ile ilçemiz ve şehrimiz insanının gönlüne dokunduk, dokunuyoruz” şeklinde konuştu.
“Güçlü bir palandöken için el ele, gönül gönüle verdik”
“Palandöken Belediyesi çerçevesinde yaptığınız iş benim için çok kıymetli. Bu ilçe için de çok kıymetli. Neticede ürettiğiniz her şey İnsanımıza hizmet olarak ulaşıyor” sözleriyle Belediye işçilerine seslenen Başkan Sunar, “Üretmenin hazzını hep beraber yaşıyoruz. Güçlü bir belediyeyi, kaliteli hizmet üreterek oluşturabiliriz. Birbirine düşman, birbirine hasım insanlar olarak değil, kardeşane duygular ile, el ele, gönül gönüle vererek güçlü bir belediye oluşturabiliriz. Özveriyle yürüttüğümüz çalışmalarla Palandöken ilçemizi 2023 hedefine ulaştıracağız. Böylece hizmet ve üretim odaklı bir anlayışla çocuklarımıza mesut olabilecekleri, bir ilçe bırakacağız. Bunun yanı sıra ülkemize ve milletimize hizmet etmenin şerefine ulaşmış olacağız. Sizlerin emekleri bizim için kutsal” açıklamalarında bulundu.
Sunar’dan Hak Vurgusu
Konuşmasının son bölümünde “İşçinin hakkını hakkıyla vermek, bizim en büyüm şiarımızdır” diyerek çalışanların hak ettiği ücreti alması noktasında gösterdiği hassasiyete dikkat çeken Başkan Sunar, “Toplu iş sözleşmesinde Belediyemizin imkanlarını sarsmadan işçilerimizin şartlarını iyileştirebilmek için azami gayret gösterdik. Hizmetlerimize alın teri damgasını vuran çalışanlarımızı mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık. Hayırlı olsun. Ben bu süreçte gelerek belediyemiz yetkili personeline, gerekse sendika başkanımız ve yönetimine çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş, Hınıs ve Tekman muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Memiş, Hınıs ve Tekman muhtarlarıyla bir araya ...
Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
YEREL HABERLER Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
AKUT Spor Kulübü son iki yarışta 19 madalya kazandı
YEREL HABERLER AKUT Spor Kulübü son iki yarışta 19 madalya kazandı
Başkan Dölekli, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Dölekli, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Yaşlanmaya karşı lifli gıdalar tüketin
YEREL HABERLER Yaşlanmaya karşı lifli gıdalar tüketin
Kahvaltı neden önemli?
YEREL HABERLER Kahvaltı neden önemli?
En sinsi şiddet çocuğa küsmektir
YEREL HABERLER En sinsi şiddet çocuğa küsmektir
Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti
YEREL HABERLER Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet ...
Alerjik saman nezlesi nedir ? Belirtileri nelerdir ?
YEREL HABERLER Alerjik saman nezlesi nedir ? Belirtileri nelerdir ?
Başkan Karataş’tan Oltu ilçesine geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan Oltu ilçesine geçmiş olsun ...
Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar
YEREL HABERLER Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar
(Görüntülü) Komşuları ve sınıf arkadaşları kayıp Didem'i anlattı: İçine kapanık biriydi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Komşuları ve sınıf arkadaşları kayıp ...
Atatürk Üniversitesi’nde Ortadoğu ve Suriye’nin durumu konuşuldu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde Ortadoğu ve Suriye’nin ...
Dolgu ile üçgen yüze sahip olun
YEREL HABERLER Dolgu ile üçgen yüze sahip olun
Nasır ve topuk dikeni problemine dikkat
YEREL HABERLER Nasır ve topuk dikeni problemine dikkat
Saç ekiminde kalem tekniği fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Saç ekiminde kalem tekniği fark oluşturuyor
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Eğilmez: “Eski Türk toplumlarında kadına ve çocuğa tecavüzün cezası idamdı”
YEREL HABERLER Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Eğilmez: “Eski Türk ...
Komşuları ve sınıf arkadaşları kayıp Didem'i anlattı: İçine kapanık biriydi
YEREL HABERLER Komşuları ve sınıf arkadaşları kayıp Didem'i anlattı: ...
Doğaseverlerin karda trekking keyfi
YEREL HABERLER Doğaseverlerin karda trekking keyfi
15 santim karda doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER 15 santim karda doğa yürüyüşü
Aziziye’de muhtarlar zirvesi Başkan Orhan: “Önce istişare sonra hizmet”
YEREL HABERLER Aziziye’de muhtarlar zirvesi Başkan Orhan: “Önce ...
AK Parti’de seçim tarihleri netleşti
YEREL HABERLER AK Parti’de seçim tarihleri netleşti
ERÇİMSAN Holding’ te Palandöken zirvesi
YEREL HABERLER ERÇİMSAN Holding’ te Palandöken zirvesi
Erzurum Türkiye’de en çok gıda denetimi yapılan üçüncü şehir oldu Erzurum’da süt ve süt üretim tesisleri denetlendi
YEREL HABERLER Erzurum Türkiye’de en çok gıda denetimi yapılan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X