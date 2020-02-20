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YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesine ödül

İHA

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, 'Gülümseyin Geliyoruz' projesi ile ödül aldı. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Bu gurur Erzurum'un bu ödülü tüm Erzurum gençliği adına alıyoruz" dedi.

‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesine ödül

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, ‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesi ile ödül aldı. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bu gurur Erzurum’un bu ödülü tüm Erzurum gençliği adına alıyoruz” dedi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ödüle layık görüldü. Erzurum il genelinde uyguladıkları ‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesi ile tiyatroyu köylü çocukların ayağına götürerek takdir toplayan Yakutiye Gençlik Merkezi Aralık Ayı’nın en başarılı gençlik merkezi seçilerek, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu tarafından ödüllendirildi. Yakutiye Gençlik Merkezi’nin aldığı ödül için Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde ödül töreni düzenlendi.
2019 Aralık Ayının Gönüllülük Hareketi’ni gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum Gençlik Projeler Sorumlusu Zeynep Erdoğan, Gençlik Lideri Ferhat Raşit Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ödüle layık görülmüştü. Yakutiye Gençlik Merkezi’nin ödülünü almak için Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum Gençlik Projeler Sorumlusu Zeynep Erdoğan ve Gençlik Lideri Ferhat Raşit Kına davet edildi. Yakutiye Gençlik Merkezi’nin ödülünü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu verdi.
Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu 120 köy okulunda tiyatro gösterisi yaptı. ‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesi ile Narman’ın Başkale Köyü’ne giden genç tiyatrocular, minik yürekleri sevince boğarken, Başkale köyü çocuklarına unutulmaz anlar yaşatmıştı. Yakutiye Gençlik Merkezi, bu örnek hareketi ile Aralık Ayının en başarılı gençlik merkezleri arasına adını yazdırarak ödüle layık görülmüştü.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu’nun elinden ayın en başarılı gönüllük projesi ödülünü almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu gurur Erzurum’un. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ödül bizleri sevindirirken, daha çok çalışmamız ve yeni projeler üretmemiz içinde önemli bir moral motive kaynağı olmuştur. Bizi daha çok kamçılamıştır. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Emre Topoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.
Yakutiye Gençlik Merkezi’nin ödülünü veren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu da, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi’ni tebrik ederken, Erzurum GSİM heyetine yakın bir ilgi gösterdi. Topoğlu, Yakutiye Gençlik Merkezi’ne başarı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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