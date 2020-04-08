Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Covid19 salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında toplu ulaşımda bir dizi düzenlemeye gitti.

Büyükşehir, toplu ulaşım hizmeti verilen hatların son sefer saatlerini 20.00 20.30 ve 21.00 olarak yeniden düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; yeni sefer saatlerinin 10 Nisan Cuma günü itibariyle geçerli olacağı bildirilirken, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlamalarını yeni sisteme göre yapmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Son sefer saati daha önceden 22.00 olan B1 B3 G5 ve G9 olan hatlarda 10 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli son sefer saati 21.00 olacak. D1 G4A G7 G7A K1 K4 K6 ve K7 nolu hatların son sefer saati 20.30 olarak belirlenirken, B2A B6 B7 G2 G3 G4 G6 G8 G10 K2 K3 K7A K8 ve K10 numaralı hatların son sefer saati ise 20.00 olacak.”

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