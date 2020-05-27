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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ŞEHİRDER’den Vali Okay Memiş’e destek

İHA

Erzurum İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrasında Erzurum Valisi Okay Memiş'in yaptığı basın açıklamasının Kars kamuoyuna yanlış aksettirilmesi üzerine Erzurum'un önde gelen sivil toplum kuruluşlarından ŞEHİRDER (Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği) bir açıklama yaparak, hem Vali Okay Memiş'e hem KarsErzurum kardeşliğine sahip çıktı.

ŞEHİRDER’den Vali Okay Memiş’e destek

Erzurum İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrasında Erzurum Valisi Okay Memiş’in yaptığı basın açıklamasının Kars kamuoyuna yanlış aksettirilmesi üzerine Erzurum’un önde gelen sivil toplum kuruluşlarından ŞEHİRDER (Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği) bir açıklama yaparak, hem Vali Okay Memiş’e hem KarsErzurum kardeşliğine sahip çıktı.
ŞEHİRDER Yönetim Kurulunun açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Yaptığı çalışmalarla sadece ilimizin değil, dolaylı olarak ilimizin de bulunduğu coğrafyanın kalkınması için üstün gayretler gösteren ve halkın takdirini kazanan Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş’in Erzurum’daki salgın sayısıyla ilgili yaptığı açıklamanın, bir ilçemizde görülen korona virüsün yayılma hikâyesine dikkat çekerek vatandaşların daha dikkatli olmasına yönelik bir ikaz olduğu aklı selim herkesin takdiridir. Sayın valimizin yaptığı basın açıklaması üzerinden hem valimizi hem KarsErzurum kardeşliğini yıpratmaya yönelik çarpıtmalar sağduyudan uzak açıklamalardır. Kamuoyunun bildiği üzere Horasan ilçemiz serhat şehrimiz Kars’a komşu ilçedir. Öyle ki ilçelerimiz ve köylerimiz insanıyla, sosyal ve ticari ilişkileriyle iç içedir, aynı dağların, yaylaların, derelerin, göğün evlatlarıdır. Sayın valimizin açıklaması Kars’ın bir ilçesinin köyünden Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı bir mahalleye (köye) ailesini görmeye gelip ailesine korona virüs bulaştıran bir vatandaşımızla ilgilidir. Ayrıca açıklamada Kars’ın, Erzurum’un adının geçmesinin hiçbir mahsuru yoktur. Konuşmanın bağlamı önemlidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın oluşturduğu dijital bir uygulama ile Türkiye’de il il, hatta mahalle mahalle korona virüs risk haritasına ulaşmak herkesçe mümkündür; kaldı ki Erzurum ve Kars nüfus yoğunluğuna göre bu virüsün en az görüldüğü şehirlerdendir. Bu başarı valiliklerimizin aldığı tedbirlerin ve vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyetlerin neticesidir. Dolayısıyla sayın valimizin yaptığı açıklamanın kamuoyuna çarpıtılarak aktarılması ülkemizin içinde geçtiği bu zorlu günlerde kimseye bir fayda vermeyecektir. Aynı coğrafyada bulunan, aynı iklimi yaşayan, aynı havayı teneffüs eden, tarih boyunca aynı kaderi ve acıları paylaşan Türkün hudut şehirleri Kars ve Erzurum her sıkıntılı zamanda herkesten evvel birbirine destek olmuş iki kardeş şehirdir. Biz Erzurumlular kahraman Kars’ımızı da Erzurum’umuzun çalışkan, olgun ve münevver devlet adamı olan valisi Sayın Okay Memiş’i de çok severiz. Sayın valimizin “komşumuz Kars’ın bir köyünden” ifadesini “Erzurum valisi Kars’a köy dedi” şeklinde saptırmak pek de iyi niyetli olmasa gerek. Karslı dostlarımızdan çarpıtılmış açıklamalara ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ederken Erzurum’dan serhat şehrimiz Kars’a yürek dolusu muhabbetlerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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