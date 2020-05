Erzurum’da cuma namazı hazırlığı Vali Okay Memiş cuma namazı kılınacak bölgelerde incelemelerde bulundu Cemaate seccade ve maske dağıtıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş, kent merkezinde cuma namazı kılınacak alanlarda incelemelerde bulundu.

Erzurum’da 2.5 aylık aranın ardından ilk kez kılınacak cuma namazı öncesi tarihi mekanların bulunduğu alanlarda ve cami önlerinde bir dizi tedbir alındı. Erzurum Valisi Okay Memiş beraberinde İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile birlikte Lala Paşa Camii, Tarihi Çifte Minareli Medrese ve Narmanlı Camii avlusunda incelemelerde bulundu.

Lala Paşa Camii avlusunda şükür için hayvan kesimi ve dua edilmesinin ardından Vali Okay Memiş, vatandaşlarla bir araya gelerek maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Vali Okay Memiş İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bugün 2.5 ay aradan sonra pandemi sebebiyle cemaatle kılınan namazlar durdurulmuştu. Erzurum bu süreçte çok başarılı bir süreç yaşadı. Erzurum’un tarihi mekanları muhteşem. Erzurum bin yıllık Selçuklu kenti. Saltuklu beyliğinin başkenti. Tarihi mekanlarımız hazır. Büyükşehir belediyemiz, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyelerimiz her türlü hazırlıkları yaptılar” dedi.

Yakutiye Belediyesince Erzurum Kalesi önünde 10 bin seccade ve maske dağıtımı yapıldı.

