Kasa kasa mantar topladılar

Olur Ormanağzı köyü sakinleri Şamatur yaylalarında kasa kasa doğal kültür mantarı topladılar.

Sağanak yağan yağmurlar bereketiyle geldi. Şamatur yaylasında biten organik kültür mantarlarını vatandaşlar kasa kasa toplayan vatandaşlar ‘Böyle bir lezet yok’ dediler.

Olur Ormanağzı köyü sakinlerinden Gürdal Pala, "Şuan Olur Ormanağzı köyü yaylalarındayız. Bu sene yağmurların yoğun yağmasının ardından mantarımız çok bereketli kasa kasa topluyoruz. Gerçekten de müthiş bir lezzettir. Normal marketlerde satılan kültür mantarından çok çok üstün bir lezzete sahiptir, herkesin tatmasını tavsiye ederim’’ dedi.

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