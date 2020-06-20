Oltu’da 634 öğrenci sınavda ter döktü

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamında yapılan merkezi sınav Korona virüs önlemleri altında Oltu’da yapıldı. Sınava 634 öğrenci girdi.
Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.
Korona virüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilerin hayli heyecanlı oldukları gözlendi. Veliler öğrencileri okul binası etrafına heyecanla beklediler.
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