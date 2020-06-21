Şenkaya Belediyesine teşekkür belgesi

Covid19 virüsü ile yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve tüm Belediye çalışanlarına adına teşekkür belgesi verdi.

Teşekkür Belgesini alan Şenkaya Belediyesi Başkanı Yavuz Bedir, “Covid 19 virüsüne karşı yapmış olduğumuz çalışmalara istinaden Şenkaya Kaymakamız Çağlar Tekin şahsımıza ve kurumumuza Uygun gördüğü Teşekkür Belgesini çalışan Bütün personelim adına aldım kendilerine bu ince düşüncelerinden dolayı Teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.