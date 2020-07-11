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Doğa için pedal çevirip, piknikçilerin çöplerini temizlediler

DHA

Doğa için pedal çevirip, piknikçilerin çöplerini temizlediler


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Alpin Doğa Sporları Kulübü'nce düzenlenen, 'Çevreni temiz tut, ormanı koru' projesi kapsamında 20 kilometre pedal çeviren gençler, Tekederesi Göleti bölgesinde piknik yapanların bıraktıkları çöpleri topladı, ormanlık alanda kuruyan ağaçların yerine yeni dikilecek fidanların sayısı ve türü tespit edildi.
Merkez Yakutiye ilçesindeki kulüp binası önünde toplanan 20 bisikletli genç, son hazırlıklarını yaparak Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin öncülüğünde 20 kilometre uzaklıktaki Tekederisi Göleti'ne kadar pedal çevirdi. Çevreci gençleri burada TEMA Vakfı İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş.´nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık tarafından karşıladı. Uzun bir yoldan gelen bisikletli gençlere semaverde hazırlanan çay ve su ikram edildi. Bedirhanoğlu, çevreci gençlere çöp toplama ve ormanlık alandaki kuruyan ağaçlarla ilgili neler yapması gerektiğini anlatan kısa bir konuşma yaptı.
'GELECEK NESİLLERE HAK ETTİĞİ TEMİZ ÇEVREYİ BIRAKALIM'
Çöp poşetlerini ellerine alarak piknik yapanların bıraktıkları çöpleri toplamaya başlayan çevreci gençler, birbirleri ile yarıştı. Yaklaşık bir saat pedal çeviren gençler, yorgunluklarını hem ormanlık alanda hem de gölet etrafında temizlik çalışması yaparak attı. Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Figen Özkurt, "Sırf temizlik yapmak için Erzurum'dan buraya pedal çevirdik, iyi ki de çevirdik, yine çevireceğiz. Bu aileye yeni katıldım. Doğanın bir parçası olduğu için çok keyifliyim. Şu an genç arkadaşlar ve çevre severlerle hem çöp topluyoruz hem de kuruyan ağaçları tespit ediyoruz. Bu tarz etkinliklerin çoğalmasını istiyorum. Gelecek nesillere hak ettiği temiz çevreyi bırakalım" diye konuştu
'ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ'
Erzurum'da doğa sporları ile uğraşan bir kulüp olduklarını söyleyen Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, "Erzurum'dan 20 kilometre pedallayarak Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Teke Deresi piknik alanına geldik. Burada çöpleri topladık, kuruyan ağaçları tek tek tespit ettik. Bu çalışmamızda bizleri yalnız bırakmayan TEMA İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu ve Ejder A. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık'a teşekkür ediyorum. Yaz ve kış bisikletle yaptığımız aktiviteler devam edecektir. Bu etkinliklere katılmak isteyen herkesi kulübümüze bekliyoruz" dedi.
Yapılan etkinliğin ardından çevreci gençler belediye tarafından ikram edilen yemekleri yiyip bir süre dinlendikten sonra tekrar bisikletleri ile Erzurum'da döndü.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-07-11 08:43:35

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