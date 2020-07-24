Avrupa’nın en büyük tesisi Doğu Anadolu canlı hayvan pazarı hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa’nın en büyük tesisi Doğu Anadolu canlı hayvan pazarı hizmete açıldı

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nın kapıları bayramın bereketiyle açıldı. Yapımı tamamlanan ve Orta Doğu'nun en büyüğü olan Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık alımsatımına 20 Temmuz Pazartesi itibariyle başlandı. Kapalı ve açık padoklardan karantina ahırına, hayvan otelinden müzayede salonuna, yönetim ofislerinden sosyal tesislere varıncaya kadar her türlü ihtiyacın düşünülerek tasarlandığı Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nın Erzurum ve bölge hayvancılığına hayırlı olması dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen,...

Avrupa’nın en büyük tesisi Doğu Anadolu canlı hayvan pazarı hizmete açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nın kapıları bayramın bereketiyle açıldı. Yapımı tamamlanan ve Orta Doğu’nun en büyüğü olan Canlı Hayvan Pazarı’nda kurbanlık alımsatımına 20 Temmuz Pazartesi itibariyle başlandı. Kapalı ve açık padoklardan karantina ahırına, hayvan otelinden müzayede salonuna, yönetim ofislerinden sosyal tesislere varıncaya kadar her türlü ihtiyacın düşünülerek tasarlandığı Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nın Erzurum ve bölge hayvancılığına hayırlı olması dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; hayvancılığın gelişim kaydetmesi adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Kurbanlık satışlarına başlandı bile
Pasinler Yolu üzerinde konuşlandırılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nın yapımını tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını bildiren Başkan Mehmet Sekmen, “Yaklaşan Kurban bayramı da güzel bir vesile oldu ve bu güzide yatırımı hizmete açmış olduk. İlimizdeki ve bölgemizdeki üreticilerimiz ve besicilerimiz kurbanlık hayvanlarını bölgemizin en modern canlı hayvan pazarında satışa sunmaya başladı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlarımızı hem canlı hayvan pazarımızı gezip görmeye, hem de bayramın bereketinden istifade etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.
“Avrupa’nın en büyük tesisini ilimize kazandırdık”
Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nı inşa ederken yüksek kalite standartlarını göz önünde bulundurduklarını ve emsal birçok yatırımı gözden geçirdiklerini anlatan Başkan Sekmen, Erzurum’a kazandırdıkları bu yatırımın kapasite bakımından Avrupa’nın bile en büyüğü olduğunun altını çizdi. Sekmen, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nın kapalı ve açık padoklar, karantina ahırları, hayvan otelleri, müzayede salonları, yönetim ofisleri ve sosyal tesisler gibi birbirinden farklı donatılardan oluştuğunu kaydederek, “Besicilerimizin ve üreticilerimizin her türlü ihtiyacını düşünerek tasarladığımız canlı hayvan pazarımız, şehrimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olsun” dileğinde bulundu.
“Erzurum, hayvancılık sektöründe doğu’nun ve ülkemizin merkezi olacak”
Öte yandan Erzurum’un da içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nin özellikle hayvancılık sektöründe ön plana çıktığını hatırlatan Sekmen, “Biz bu yatırımı Erzurum’a kazandırırken, hayvancılık sektörümüzün yarınlarını da hesaba kattık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bölge hayvancılığının kalbi kesinlikle Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’mızda atacak. İlaveten Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelik doğrultusunda 'Hayvan Satış Yeri’, ‘Hayvan Pazarı’, ‘Canlı Hayvan Borsası’, ‘Hayvan Toplama ve Satış Merkezi’ ile ‘Hayvan Park ve Panayırları’ olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda tüm standartları sağlanan satış yerimiz yakın zamanda ‘Besi Materyali Toplama ve Hayvan Satış Yeri’ olarak ruhsatlandırılarak da hizmet verecektir. Tüm tedarikçilerimizin hizmetine açılan pazarımız şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah tarımsal üretime dayalı hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi atılımlarımız noktasında bu yatırımımız yakın gelecekte çok büyük bir ihtiyaca cevap veriyor olacak” diye konuştu.
Dev Yatırımın Teknik Özellikleri
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Canlı Hayvan Pazarı, 2500 büyükbaş, 2500 de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip. 612 büyükbaş, 1200 küçükbaş hayvan konaklama ahırı, 1300 metrekare yem deposu, 200 kişilik müzayede salonu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik konaklama kapasiteli misafirhanesi, 500 araçlık otoparkı, artıma tesisi, polis karakolu, zabıta karakolu, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, cami, lokal ve çeşitli müştemilatların yer aldığı tesis Avrupa’nın ve Orta Doğu'nun en büyük Canlı Hayvan Pazarı olma özelliğini taşıyor. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olup aktif yerleşkenin olmadığı bir alana kurulmuştur. Bu arada pazara gelen alıcı ve satıcılara COVID19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymaları, maske ve hijyen konusunda azami tedbirli olmaları sürekli ifade edilerek günün her anı maske dağıtımı yapılmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şenkaya Belediyesi’nden örnek davranış
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi’nden örnek davranış
Aydemir: ‘Erzurumlu olmak bize bahtiyarlık veriyor’ Aydemir 18 yıllık zirve yürüyüşüne dikkat çekti Aydemir: 23 Temmuz 1919, özel zaman dilimi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Erzurumlu olmak bize bahtiyarlık ...
Erzurum Valisi Memiş, Covid-19 vaka sayısındaki artışı değerlendirdi Vali Okay Memiş: “Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Süper Lig’e yükselmesiyle beraber vatandaşların bu durumu sokaklarda kutlamasıyla karşı karşıya kaldık” “Bundan sonra yapacağımız maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını çok iyi sağlamamızdır” “Pozitif vakalar genelde evlerinde karantina altındalar. Hastanede yatan hasta sayısı çok az, virüs 65 yaş üstünü çok etkiliyor”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, Covid-19 vaka sayısındaki ...
Aydemir: ‘Erzurum basını, Türk basının ufuk çizgisidir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Erzurum basını, Türk basının ufuk ...
Palandöken Belediyesinden Ayasofya işlemeli maske
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesinden Ayasofya işlemeli maske
Cuma namazını Ayasofya işlemeli maske ile kıldılar
YEREL HABERLER Cuma namazını Ayasofya işlemeli maske ile kıldılar
Vali Okay Memiş’ten 24 Temmuz Basın Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten 24 Temmuz Basın Bayramı kutlama ...
DAGC Başkanı Özsoy’dan Basın Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER DAGC Başkanı Özsoy’dan Basın Dayanışma Günü mesajı
13 yaşındaki Samet, bacağına saplanan dirgenle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Samet, bacağına saplanan dirgenle ...
Aziziyede Diyanet büyük bir külliye yapıyor
YEREL HABERLER Aziziyede Diyanet büyük bir külliye yapıyor
Barlak: “24 Temmuz bir dönüm noktasıdır”
YEREL HABERLER Barlak: “24 Temmuz bir dönüm noktasıdır”
Erzurum’da taraftar şampiyonluğu kutladı, vaka sayısı arttı
YEREL HABERLER Erzurum’da taraftar şampiyonluğu kutladı, vaka sayısı ...
Uçar, Gazetecilerin Basın Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Uçar, Gazetecilerin Basın Bayramı’nı kutladı
Kıbrıs gazisi, hayatını 4 engelli çocuğuna adadı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi, hayatını 4 engelli çocuğuna adadı
Avrupa'nın en büyük ve modern canlı hayvan pazarı Erzurum'da kuruldu
YEREL HABERLER Avrupa'nın en büyük ve modern canlı hayvan pazarı ...
Palandöken'de nefes kesen 'zipmotor' gösterisi
YEREL HABERLER Palandöken'de nefes kesen 'zipmotor' gösterisi
Avrupa’nın en büyük ve modern hayvan pazarı Erzurum’da hizmete açıldı İçerisinde hayvan oteli dahi bulunan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı 5 bin hayvan kapasitesine sahip
YEREL HABERLER Avrupa’nın en büyük ve modern hayvan pazarı ...
Eşlerine sadakati ile bilinen Angut kuşları Erzurum’da görüntülendi
YEREL HABERLER Eşlerine sadakati ile bilinen Angut kuşları ...
Motosikletle 2 bin 300 rakımda zipline yaparak kanatlandı
YEREL HABERLER Motosikletle 2 bin 300 rakımda zipline yaparak ...
Protokol Yürütme Kurulu: “Meslek liseleri daha cazip hale getirilecek”
YEREL HABERLER Protokol Yürütme Kurulu: “Meslek liseleri daha cazip ...
TSYD Stadyumu inceledi
YEREL HABERLER TSYD Stadyumu inceledi
Türkiye’nin en büyük Sporcu Kamp Eğitim Merkezlerinden biri Erzurum’da yapılıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük Sporcu Kamp Eğitim ...
Aziziye’de engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti Başkan Orhan: “Engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık gözetiyoruz”
YEREL HABERLER Aziziye’de engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel ...
Palandöken Belediyesi’nden çevre seferberliği Başkan Sunar: “Önceliğimiz insan ve insan sağlığı”
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden çevre seferberliği Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X