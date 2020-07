Avrupa’nın en büyük tesisi Doğu Anadolu canlı hayvan pazarı hizmete açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nın kapıları bayramın bereketiyle açıldı. Yapımı tamamlanan ve Orta Doğu’nun en büyüğü olan Canlı Hayvan Pazarı’nda kurbanlık alımsatımına 20 Temmuz Pazartesi itibariyle başlandı. Kapalı ve açık padoklardan karantina ahırına, hayvan otelinden müzayede salonuna, yönetim ofislerinden sosyal tesislere varıncaya kadar her türlü ihtiyacın düşünülerek tasarlandığı Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nın Erzurum ve bölge hayvancılığına hayırlı olması dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; hayvancılığın gelişim kaydetmesi adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurbanlık satışlarına başlandı bile

Pasinler Yolu üzerinde konuşlandırılan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nın yapımını tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını bildiren Başkan Mehmet Sekmen, “Yaklaşan Kurban bayramı da güzel bir vesile oldu ve bu güzide yatırımı hizmete açmış olduk. İlimizdeki ve bölgemizdeki üreticilerimiz ve besicilerimiz kurbanlık hayvanlarını bölgemizin en modern canlı hayvan pazarında satışa sunmaya başladı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlarımızı hem canlı hayvan pazarımızı gezip görmeye, hem de bayramın bereketinden istifade etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

“Avrupa’nın en büyük tesisini ilimize kazandırdık”

Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nı inşa ederken yüksek kalite standartlarını göz önünde bulundurduklarını ve emsal birçok yatırımı gözden geçirdiklerini anlatan Başkan Sekmen, Erzurum’a kazandırdıkları bu yatırımın kapasite bakımından Avrupa’nın bile en büyüğü olduğunun altını çizdi. Sekmen, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nın kapalı ve açık padoklar, karantina ahırları, hayvan otelleri, müzayede salonları, yönetim ofisleri ve sosyal tesisler gibi birbirinden farklı donatılardan oluştuğunu kaydederek, “Besicilerimizin ve üreticilerimizin her türlü ihtiyacını düşünerek tasarladığımız canlı hayvan pazarımız, şehrimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olsun” dileğinde bulundu.

“Erzurum, hayvancılık sektöründe doğu’nun ve ülkemizin merkezi olacak”

Öte yandan Erzurum’un da içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nin özellikle hayvancılık sektöründe ön plana çıktığını hatırlatan Sekmen, “Biz bu yatırımı Erzurum’a kazandırırken, hayvancılık sektörümüzün yarınlarını da hesaba kattık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bölge hayvancılığının kalbi kesinlikle Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’mızda atacak. İlaveten Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelik doğrultusunda 'Hayvan Satış Yeri’, ‘Hayvan Pazarı’, ‘Canlı Hayvan Borsası’, ‘Hayvan Toplama ve Satış Merkezi’ ile ‘Hayvan Park ve Panayırları’ olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda tüm standartları sağlanan satış yerimiz yakın zamanda ‘Besi Materyali Toplama ve Hayvan Satış Yeri’ olarak ruhsatlandırılarak da hizmet verecektir. Tüm tedarikçilerimizin hizmetine açılan pazarımız şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah tarımsal üretime dayalı hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi atılımlarımız noktasında bu yatırımımız yakın gelecekte çok büyük bir ihtiyaca cevap veriyor olacak” diye konuştu.

Dev Yatırımın Teknik Özellikleri

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Canlı Hayvan Pazarı, 2500 büyükbaş, 2500 de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip. 612 büyükbaş, 1200 küçükbaş hayvan konaklama ahırı, 1300 metrekare yem deposu, 200 kişilik müzayede salonu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik konaklama kapasiteli misafirhanesi, 500 araçlık otoparkı, artıma tesisi, polis karakolu, zabıta karakolu, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, cami, lokal ve çeşitli müştemilatların yer aldığı tesis Avrupa’nın ve Orta Doğu'nun en büyük Canlı Hayvan Pazarı olma özelliğini taşıyor. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olup aktif yerleşkenin olmadığı bir alana kurulmuştur. Bu arada pazara gelen alıcı ve satıcılara COVID19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymaları, maske ve hijyen konusunda azami tedbirli olmaları sürekli ifade edilerek günün her anı maske dağıtımı yapılmaktadır.

