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Sıcaktan etkilenen hayvanlara su ve yiyecek götürdüler

DHA

Sıcaktan etkilenen hayvanlara su ve yiyecek götürdüler


ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Uzundere ilçesinde Kaymakam Hakan Şeker, jandarma ekipleriyle birlikte kırsalda yaşayan hayvanlara, sıcaktan etkilenmemeleri için su ve yiyecek verdi.
Erzurum'un en sıcak ilçelerinden biri olan Uzundere'de kaymakamlık ve jandarma sokak hayvanları için harekete geçti. 1100 rakımdaki ilçede hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaşması üzerine Kaymakam Hakan Şeker, İlçe Jandarma Komutanlığı timleriyle araziye su ve yiyecek taşıdı. Jandarma ekipleri, özellikle Pirinkayalar mevkiinde bulunan köpekler için yol kenarına bol miktarda yem bıraktı. Bölgeye gelen köpekler, yemleri yerken hemen yanı başına bırakılan kaplara dökülen sulardan kana kana içti. Ekipler, ilçe merkezinde de başta kediler olmak üzere sahipsiz köpeklere yem bıraktı. 
Elleriyle yem verdiği hayvanları severek okşayan Kaymakam Hakan Şeker, her hafta su ve yem dağıtımının devam edeceğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Uzundere Salih TEKİN
2020-07-27 08:43:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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