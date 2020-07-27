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Aziziye’de metruk yapılara geçit yok Başkan Orhan; “Metruk yapıların suç unsuru olmalarına izin vermeyeceğiz”

İHA

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde ki metruk yapıların yıkımına hız verildi. Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde başlatılan yıkımlar sürekli olarak devam ettiriliyor.

Aziziye’de metruk yapılara geçit yok Başkan Orhan; “Metruk yapıların suç unsuru olmalarına izin vermeyeceğiz”

Aziziye Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde ki metruk yapıların yıkımına hız verildi. Ilıca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde başlatılan yıkımlar sürekli olarak devam ettiriliyor.
Aziziye halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor ve yıkımı gerçekleştiriliyor.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutan Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçiyor. Halkın huzur ve güvenliği yanında ilçenin değişim ve gelişimi için çevrelerindeki bu tür binaları bildirmelerini isteyen yetkililer, metruk binaların tespit edilmesi ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştiriyor. Özellikle vatandaşlar tarafından şikayet konusu olan suç ve suç unsuru barındıran metruk yapılar birer birer yıktırıldığını söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu yıkımların devam ettirileceğine vurgu yaptı. Metruk halde bekleyen yapıların suç ve suç unsurlarının artmasına zemin hazırladığına dikkat çeken Başkan Orhan, “İlçemizde tek bir metruk yapı kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek. Hassas noktamız vatandaşınızın huzuru ve rahatıdır” dedi.
“Çalışmalarımız yaşanabilir bir Aziziye için”
İlçe sınırları içinde başlatılan metruk yapı yıkımlarının görüntü kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra gençlerin suça yönelmesine engel olunmasının amaçlandığına dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binaların, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğuna işaret etti. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapıların, can güvenliği tehlikesini de taşıdığını kaydeden Başkan Orhan, “Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor. İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Şikâyetler ve talepler geldikçe de çalışmalarımız aynı oranda devam ettirilecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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