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Başkan Orhan’ın acı günü

İHA

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve İnşaat mühendisleri Odası Başkanı Abdulkadir Orhan'ın da anneanneleri Rabia Mutioğlu hakkın rahmetine kavuştu.

Başkan Orhan’ın acı günü

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve İnşaat mühendisleri Odası Başkanı Abdulkadir Orhan’ın da anneanneleri Rabia Mutioğlu hakkın rahmetine kavuştu.
87 yaşında olduğu öğrenilen Mutioğlu, Asri Mezarlıkta Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Erzurum Asri mezarlıkta defin edildi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, Aziziye Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Aziziye İlçe yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Seyfullah Gülakar katıldı.
Korona salgını nedeniyle kısıtlı katılımın kabul edildiği cenaze namazı sonrasında Rabia Mutioğlu’nun cenazesi aynı isimli mezarlıkta ebedi istirahatgahına tevdi edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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