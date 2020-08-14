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Cilt kanseri Salih'in yüzü ilk kez güldü 

DHA

Cilt kanseri Salih'in yüzü ilk kez güldü 


Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yaşayan ve dramını DHA'nın, 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla duyurduğu Salih İğneci'ye, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, valilik, kaymakamlık ve çok sayıda hayırsever yardım eli uzattı. Gelen yardımlar ailenin yüzünü güldürürken, Salih, "En çok dışarıda bisiklet sürmeyi, koşup, oynamayı özledim. Gelen yardımlara çok sevindim" dedi.  
Yaseminİdris İğneci çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Salih'in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde kitle çıktı. Kitle ameliyatla alındı ancak yüzünün farklı yerlerinde yeni kitleler çıktı. Salih'e, cilt kanseri teşhisi konuldu. Yüzünde derin yaralar oluşan çocuk, 10 ameliyat geçirdi. Buna rağmen sağ gözü yaralar nedeniyle kapandı. Sol gözünde ise görme bozukluğu başladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde tedavi olan Salih İğneci'ye 6 aylık kullanım için ilaç verildi. Maddi gücü yetersiz olan baba, kutusu 2 bin 600 TL olan 12 kutu ilacı alabilmek için aşçılık mesleğini bırakarak, ailesiyle birlikte Aziziye ilçesine bağlı Aşağı Yenice köyüne yerleşti. Burada çobanlık yapmaya başlayan baba İğneci'ye oğulları Haktan (9) ve Fırat (12) yardım ediyor. Salih'in hayatı ise köydeki tek göz odalı evde karanlıkta geçiyor. Güneşe alerjisi olduğu için dışarıya çıkamayan Salih, annesinin perdeyle kapattığı karanlık odada, zamanının büyük bir bölümünü televizyon izleyerek geçiriyor. 
YARDIM YAĞDI
Salih'in karanlık odadaki yaşam mücadelesini DHA'nın, 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla kamuoyuna duyurmasının ardından aileye yardım yağmaya başladı.  Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, valilik, kaymakamlık ve çok sayıda hayırsever Salih'e destek olmak için kolları sıvadı. "Oğlumu bu karanlıktan kurtarın" diyen anne Yasemin İğneci'nin çağrısına duyarsız kalmayanlar, Salih'in ve ailesinin yüzünü güldürdü. 
'EN ÇOK BİSİKLET SÜRMEYİ ÖZLEDİM'
Kendisini arayanlarla görüntülü görüşen Salih, çok mutlu olduğunu söyledi. Salih, "En çok dışarıda bisiklet sürmeyi, koşup oynamayı özledim. Gelen yardımlara çok sevindim. Dışarıda artık oynayabileceğim. Yardım edenlere çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bisiklet göndermek isteyenler var. Gelince eve koyacağım, iyileşince de dışarıya çıkıp süreceğim" dedi. 
'SALİH'İN YÜZÜ, YÜZDE 80 İYİLEŞECEK'
Telefonlarının susmadığını Türkiye ve dünyanın dört bir yanından arayanlar olduğunu kaydeden baba İdris İğneci de oğlunun moralinin çok düzeldiğini belirtti. Salih'in tedavisi için ilk etapta damardan 12 kutu ilaç verildiğini, daha sonraki aşamada da gerek görülürse 12 kutu daha alınması gerektiğini aktaran İdris İğneci, "Yapılan haberden sonra en önemlisi Salih'in morali çok düzeldi. Türkiye'den yurt dışından çok fazla arayanlar var. Salih'le görüntülü, sesli konuşmak istiyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Salih'in ilacı hemen hemen tamamlanmak üzere. Böyle iyiliksever insanlarımız var. Arayıp soranlar, Salih'in ilacı için çabalayanlara çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan, valilikten, kaymakamlıklardan aradılar. Hepsi Salih'le ilgileneceklerini söylediler. Gelip bizzat Salih'i görmek isteyenler var. Ben bu kadar ilgi beklemiyordum. Kendi imkanlarımla Ankara'ya götürüp getiriyordum, tedavi ettiriyordum. Bu kadar destek ve yardıma çok şaşırdım, çok mutluyum. Salih güldükçe, mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Doktor, 'Salih'i yüzde 80 kurtaracağız, iyileşecek' dedi. Yüzündeki yaralar geçecekmiş. Sol gözü görmüyor, sağ gözü de ışın tedavi aldığı için kapalı. Hocamız onu da açacağını söyledi" diye konuştu.
'YÜZÜM GÜLÜYOR'
Uzun süre sonra yüzünün güldüğünü anlatan anne Yasemin İğneci de duygularını şöyle ifade etti:
"Yüzüm gülüyor. Çünkü çocuğumun tedavisi yapılacak. İlaçları ayarlanmaya başladı. Bütün yardımseverlerden, büyüklerimizden Allah razı olsun. Oğlumun artık yüzü gülüyor, morali çok iyi. Salih kendi kendine diyor ki; 'Anne değil mi ben de dışarıya çıkıp oynayacağım, yüzüm iyileşecek.' Çocuğumun kurtulmasını çok istiyordum. Görüntülü konuştukları için Salih çok mutlu oluyor. Önceden kimseyle konuşmuyordu. Başı yerden kalkmıyordu, mutsuzdu ve hep yatıyordu. Şu anda herkesle konuşuyor. Kim görüntülü arasa 'Baba ben de konuşmak istiyordum' diyor. Çocuğum şimdiden dışarıya çıkmanın hayalini kurmaya başladı. Yardımseverlere teşekkür ederiz."DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ
2020-08-14 09:34:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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