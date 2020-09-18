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Erzurum su böreği AB'den tescil almaya hazırlanıyor

DHA

Erzurum su böreği AB'den tescil almaya hazırlanıyor


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)  ERZURUM Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, taze çeçil peyniri ve terayağı ile yapılan Erzurum su böreğinin Türkiye'nin AB'den 4'üncü tescilli ürünü olması için çalışacaklarını söyledi. 
Erzurum Ticaret Borsası, kentin en önemli damak tatlarından biri olan su böreğine Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alınmasının ardından Avrupa Birliği tescili için de kolları sıvadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun destek vereceklerini açıklaması sonrası çalışma başlattıklarını açıklayan ETB Başkanı Hakan Oral, "Geçtiğimiz günlerde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni aldığımız Erzurum su böreğimizi Avrupa Birliği'nin tesciline götürüyoruz. Konuyla ilgili gerekli hazırlıkları başlattık. Su böreğini AB'de de coğrafi işaretli ürün olarak tescil ettirmeyi planlıyoruz. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşvikleriyle bu yola çıktık, kendisinden de büyük destek bekliyoruz. Türkiye'de Aydın inciri, Malatya kayısısı ve Gaziantep baklavası AB coğrafi işaret tescili almış ürünler. İnşallah 4'üncü ürün olarak da Erzurum su böreğini AB tesciline sunuyoruz. Kısa süre de tescil belgesini de almış olacağız" diye konuştu. Yöresel lezzete coğrafi işaret tescil belgesi almalarının bu alandaki yatırımcıları da heyecanlandırdığını belirten Başkan Oral, çok sayıda yatırım planlaması yapıldığını kaydetti. Birkaç yıl içinde bu konuda ciddi pazar oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Oral, kadın istihdamını artırmayı da istediklerini söyledi. Su böreği sektöründe şu anda 45 kişinin çalıştığını bunun yüzde 90'ınını kadınların oluşturduğunu ifade eden Oral, "Erzurum su böreği için yatırım hazırlıkları var. Bizim hedefimiz bu alanda 4 fabrika daha yapılırsa 50'şer kişiden 200 kişi iş imkanı bulacak. Bunların yüzden 90'ınını kadınlar oluşturursa şehirde bu alanda önemli bir ivme kazandırmış olacağız" dedi. 
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-09-18 09:39:43

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