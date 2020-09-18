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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli vatandaş İŞKUR’dan aldığı destekle kendi işini kurdu

İHA

Engelli vatandaş İŞKUR’dan aldığı destekle kendi işini kurdu

Erzurum Oltu ilçesinde yaşayan ve kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaş Beycan Onat , İŞKUR’un engelli ve eski hükümlülere yönelik projesinden faydalanarak iş kurma hayalini gerçekleştirdi.
“Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje” kapsamında Kendi İşini Kurmak isteyen Engelli vatandaş Beycan Onat’ın hayali gerçek oldu. Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne kayıtlı olan Beycan Onat , kendi işini kurmasının mutluluğunu şu sözleriyle paylaştı: “Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü personellerinin ilçemizde bilgilendirme toplantısı yaptıklarında kendi işini kurma projesi ilgisini çekiyor. Sonrasında detayları öğrenmek için Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü ilgili personelleriyle görüştüm. Bana ne yapmam gerektiği konusunda yardımcı oldular. Hatta beni cesaretlendirdiklerini söyleyebilirim. Çünkü yapılmış örnek projeleri gördüm. Engelli bir birey olarak iş arıyordum ama kendi işimin patronu oldum. Destek veren başta İŞKUR il Müdürlüğü olmak üzere herkesten Allah razı olsun.”
Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu İl Müdürlüğü olarak işçi ve işverenin her zaman yanında olduklarını engelli ve eski hükümlü projeleriyle vatandaşı desteklediklerini aynı zamanda açılışını yaptıkları bu proje ile de gerek Oltu gerekse tüm il ilçede bireylere bir örnek teşkil edip eski hükümlü ve engelli bireyleri teşvik etmesini temenni ettiğini söyledi.
Mutlu, “Kurumumuza Engelli Hibe Desteği için başvuruda bulunmuş, hazırlamış olduğu proje kapsamında 36 bin 600 TL hibe alarak Erzurum Oltu İlçesinde oto lastik tamiri işyerini açarak kendi işini kurdu. İşyeri içinde bol kazançlı ve başarı bir işletme haline gelmesi en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.
İşyerinin açılışına Oltu kaymakamı Şenol Turan, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu’nun katılımıyla otolastik tamirci olarak işyerinin açılışı töreni gerçekleştirildi.

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