EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren: “Ermenistan, terörizmi devlet felsefesi haline getirmiştir”

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırılara tepki göstererek, “Dünya, COVID19 pandemisi ve onun oluşturduğu kriz ile mücadele ederken düşmanlıkları aradan kaldırmış, küresel mücadelede iş birliğini esas kabul etmiş, insanlığın bu musibetten bir an evvel kurtulması için ortak azimle çalışırken, terörizmi devlet felsefesi haline getiren Ermenistan, Azerbaycan ordusunun cephe hattında bulunan mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine ağır silahlarla saldırıda bulunmuştur’’ dedi.

Ekonomik ve siyasi olarak ciddi bir kalkınma hamlesi ortaya koyan Azerbaycan’ın varlığından rahatsız olan Ermeni yöneticilerin terörist mantığı ile hareket ederek saldırgan tutum içerisine girdiğini belirten Hikmet Eren, ’’Asırlar boyu tarih önünde mücrim, uluslararası hukuk karşısında suçlu ve savaş hukuku önünde her daim sınıfta kalmış olan Ermenistan, Taşnak, Hınçak ve ASALA mantığı ile yönetilmeye devam eden bir terör devletidir. 29 yıldır sivil yerleşim yerlerini hedef alarak saldırı gerçekleştiren Ermenistan, bölgede istikrarı ortadan kaldırarak emperyal güçleri Kafkasya’ya çekmenin haince planlarını yapmaktadır. Terör mantığına sahip olan Ermeni yöneticiler geçmişte atalarının yapmış oldukları vahşilikleri 21. Yüzyılda da pervasızca sürdürmeye utanmadan devam etmenin gayreti içerisindedirler. Ermenistan uluslararası hukuk karşısında suçlu olduğu halde, insan hakları savunuculuğu yapan Batılıların bölgede meydana gelen olaylara sessiz kalması da maalesef anlaşılacak durumda değil’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bütün kurum ve kuruluşları ile Azerbaycan’ın yanında olduğuna dikkat çeken Hikmet Eren, ’’Bizler, sivil toplum örgütleri olarak sorumluluğumuz olan sivil hayatın sabitliği durumunu esasa koyup, yapılan bu saldırıları lanetlemekle kalmıyor, sesimizin ulaşacağı tüm mecralarda avazımız çıktığınca haykıracağımızı ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm vakarı ile beyan ettiği ‘Azerbaycan nasıl isterse o şekilde yanında olacağız.’ açıklaması bizim rehberimiz, hak davada haklının yanında olmak ise yolumuzdur” dedi.

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