İlçeye animasyon ve çizgi filmli tanıtım Kaymakam yazdı, öğretmenler animasyon film olarak kurguladı

Olur Kaymakamı İlker Eker tarafından senaryosu yazılan tanıtım filmi animasyon ve çizgi film olarak düzenlendi. Türkiye’de bir ilk olan çalışma izleyenlerden tam not aldı.

Olur Kaymakamı İlker Eker, yapılan çalışma hakkında yaptığı açıklamada, “İlçede bulunan öğretmenlerimiz ile altı ay önce bir toplantı yaptık. Toplantı neticesinde Olur ilçemizi nasıl tanıtabilir. Çıkış yolumuz bir dergi şeklindeydi. Animasyonu yapan öğretmenimiz bu tür etkinliklerde görev aldığı için deneyimliydi. Hikaye şöyle başlıyor. Olur İlçemizde bulunan vatandaşlar zaman içerisinde ilçeden ayrılarak batıya göç etmişler. Bursa’ya giden yerleşen ve zamanla memleket hasreti çeken bir vatandaşımızı ele aldık. Bu animasyonla memleket hasreti çekenlere derman olmaya çalıştık. İlk bölüm altı ay içerisinde tamamlandı. İkinci proje olarak da bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın da ders olarak okuttuğu Değerler Eğitim Projesi bizlerde Erzurum Valiliği bünyesinde Erzurum’da başarıyı artırma kapsamında bizlerinde bir katkısı olsun istedik. Hikayemizin ismi ‘’ EMPATİ ‘’ ilk kez çizgi roman şeklinde ilk defa ülkemizde belki de bir ilk olacak çalışma yaptık. Hikayeyi ben yazdım. Ben yazdım ama benim arkamda çok büyük emekleri olan öğretmenlerimiz vardır. Ülkemizde öğretmenlerimizin isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu eserden sonra ikinci bir hikayemiz olacak, öğretmenlerimizle bir toplantı yapıp kendilerinden hikayeler isteyeceğiz. Benim aklımda yine bir konu var, inşallah hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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