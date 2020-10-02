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Oltulular’dan Rektör Çomaklı’ya “Hayırlı Olsun” ziyareti

İHA

Oltulular’dan Rektör Çomaklı’ya “Hayırlı Olsun” ziyareti

İkinci kez Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret eden Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, ilçeye yaptığı yarımlardan ötürü Çomaklı’ya teşekkür etti.
Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi’nin ikinci kez rektörü olmayı başaran Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın bu kez misafirleri Oltulular oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci kez Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret eden Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Çomaklı’ya ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti.
Atatürk Üniversitesi kampüsündeki eski Erzurum Eve Bahçesi’nde gerçekleşen ziyaret oldukça samimi bir ortamda geçti. Rektör Çomaklı, dernek başkanı Hakan Demir ile yönetim kurulu üyelerine yakın bir ilgi göstererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Demir, ikinci kez Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Çomaklı’nın Atatürk Üniversitesi’ne çağ atlatmaya devam edeceğine inandıklarını söyledi.
Dernek Başkanı Demir, “Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne tekrar atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocamıza Erzurum Oltulular Derneği Yönetim Kurulu Üyelerimizle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk Oltu’ya yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ettik Oltu Şura Hükümetinin Türkiye Cumhuriyetine İltihakın 100.yılı anısına Oltu fotoğraf albümü hediye ettik Sayın hocamız ve yeni yönetimine başarılar diledik Allah hayırlı etsin inşallah” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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