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Dünya İnsani Dayanışma Derneği'nden Erzurum'a 'kardeşlik okulu'

DHA

Dünya İnsani Dayanışma Derneği'nden Erzurum'a 'kardeşlik okulu'


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)DÜNYA İnsani Dayanışma Derneği'nin (World Human Relief) girişimleriyle Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kavurmaçukuru Mahallesi'nde yaptırılan 6 derslikli Yıldız-Ünal Soyata İlk ve Ortaokulu törenle açıldı. Dernek Kurucu Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, "Burayı sadece okul olarak görmenizi istemem. Biz buraya okul inşa etmedik. Burası farklı mezheplerden, etnik kimliklerden ve siyasi görüşlerden birçok insanın bir araya gelerek inşa ettiği kardeşliktir. Sadece okul değil, kardeşlik yuvasıdır" dedi. 
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Zara'nın başkanlık ettiği Dünya İnsani Dayanışma Derneği'nin Aşkale ilçesine bağlı Kavurma Çukuru Mahallesi'nde yaklaşık 7 ay önce temelini attığı okul tamamlandı. İş insanı Nur Eskiyapan'ın desteğiyle yapılan ve anne babasının ismi verilen Yıldız-Ünal Soyata Ortaokulu'nun açılış törenine Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, bürokratlar, dernek üyeleri ve iş insanı Nur Eski yapan ile vatandaşlar katıldı. 
'GİTTİĞİMİZ KÖYLERDE OKULA İHTİYAÇ OLDUĞUNU GÖRDÜK'
Davetlilerin pandemiye göre oturtulduğu törende konuşan Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara, 7 ay önce temeli atılan okulun tamamlandığını ve içinde bilgisayarları, kütüphanesi ve ferah sınıfları olduğunu söyledi. 2001 yılında Türkiye'de çocukları koruma adına kurdukları dernekle yola çıktığını ve yanında sadece öğrencileri olduğunu anlatan Zaray, "Öğrencilerimle birlikte şiddete karşı bilgi projesiyle İstanbul'da mahalle mahalle, okul okul, ev ev dolaşıp çocukları istismardan koruma eğitim veriyorduk. Bu çalışma daha sonra Anadolu'ya kaydı. Anadolu'da öğrencilerimle birlikte köy köy, ilçe ve il il dolaşıp çocukları istismardan korumayla ilgili yöre halkına eğitimler vermeye başladık. Gittiğimiz köylerde insanların okula ihtiyacı olduğunu gördük. Ekiplerimle birlikte dolaşmaya başladık. Öğrencilerimle birlik konferanslar yaptık, pazarlar düzenledik. Elde ettiğimiz tüm gelirleri Anadolu'da insana, çocuklara harcamaya başladık. Okullar, kütüphaneler yapmaya bölge insanının ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şeyi yapmaya başladık" dedi. 
'ORTAK AKLIN VE OTAK VİCDANIN OKULU'
Öğrencilerle başlattığı mücadele sonradan desteğin artığını ifade eden Zara, şunları söyledi: 
"Aramıza katılan arkadaşlarla, Van ve Kars'ta 1'er, Mardin'de 2 okul yaptırdık. Yöre halkına eğitimler verdik. Afrika'da 1 okul, Nepal'de 1 okul yaptık. Afrika'da yoksul aileler için tarlalar, su kuyuları açtık. Yoksul aileleri güçlendirecek projeler geliştirdik. Ve sonra Erzurum'a Aşkale'nin Kavurmaçukuru Mahallesi'ne geldik. Bu okulu bitirdik. Aslında yüzlerce insanın emeğiyle, gönlüyle ve arzusuyla yapılmış bir okul. Yüzlerce farklı siyasi görüşten, farklı etnik kimlikten, farklı mezheplerden katılan yüzlerce arkadaşla birlikte, benim kendim ekibimle birlikte yaptık bu okulu. Bu okul aslında ortak aklın, ortak vicdanın okuludur ve Türkiye'de en çok ihtiyacımız olan da budur. Ortak vicdanın, ortak aklın bir araya gelerek daha fazla çalışmalar projeler üretmesi gerekir. Bu okulu sadece okul olarak görmenizi istemem. Biz buraya sadece okul inşa etmedik. Biz buraya farklı mezheplerden, etnik kimliklerden ve siyasi görüşlerden birçok insanın bir araya gelerek inşa ettiği kardeşliktir. Biz sadece okul değil. Sadece okul değil, kardeşlik yuvasıdır."
VALİNİN 'YENİ MATEMATİK ÖĞRETMENİNİZİM' ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ
Uzun zamandır hayalini kurduğu okul projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen iş insanı Nur Eskiyapan, anne ve babasının adları verilen okula sağlık sorunları nedeniyle gelemediklerini söyledi. 
Erzurum Valisi Okay Memiş, okul yaptıran dernek üyeleri ve hayırsever iş insanına teşekkür etti. Vali Memiş, iş insanı Nur Eskiyapan'a, Başsavcı Burhan Bölükbaşı ise Doç. Dr. Ayten Zara'ya plaket ve teşekkür belgesi verdi. 
Çocuklarla birlikte okulun kurdelesini kesen Vali Memiş ve beraberindekiler sınıfları gezdi. Vali Memiş, girdiği sınıfta 'Beni tanıyor musunuz?' sorusuna öğrencilerden aldığı hayır cevabı üzerine, 'Ben sizin yeni matematik öğretmeninizim' diyerek espri yaptı. Açılış sonrası davetliler ve vatandaşlar yeni okullarını davul-zurna eşliğinde oynayarak kutladı. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-10-10 09:19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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