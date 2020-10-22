Tohum desteği ile çiftçilerin yüzü gülüyor

Erzurum İl Tarım Müdürlüğü’nce yem bitkileri üretimi artırmak için çiftçilere tohum desteği veriliyor.

Erzurum'da artan hayvan sayısına bağlı olarak her geçen gün kaba yem ihtiyacı da artıyor. Bu nedenle mevcut hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını karşılamak için yem bitkileri üretim miktarının artırılması zorunluluk haline geldi.

Erzurum İl Tarım Müdürü Osman Akar, “Erzurum'da yem bitkileri üretimini artırmak için 2014 yılından itibaren çeşitli projeler uygulamaya konulmuştur. Bakanlığımız, Erzurum Valiliği (YİKOB) ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından sağlanan finansmanla uygulamaya konulan projelerle çiftçilerimize her yıl ücretsiz tohum desteği sağlanmıştır. Yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projeler kapsamında çiftçilere 2020 yılında 190 ton, 20142020 yılları arasında toplamda 1.160 ton yem bitkisi tohumu (yonca, korunga, fiğ, tritikale vb.) dağıtılmıştır” dedi.

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