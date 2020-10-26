Su borusu patladı, tazyikli su cami minaresini aştı

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Erzurum’da yol çalışması sırasında iş makinesi su borusunu patlatınca, borudan tazyikli olarak fışkıran su bölgede bulunan cami minaresinin yüksekliğini aştı.

Erzurum Çat karayolu Şehir Hastanesi yakınlarında yol çalışması yapan iş makinesi su borusunun patlamasına neden oldu. Tazyikli şekilde bir anda fışkıran su şehir hastanesinin çatısına kadar yükseldi. Yaklaşık yarım saat devam eden arıza ESKİ ekiplerinin arızaya müdahale etmesi sonucu giderildi.

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