TÜBİTAK Ortaokullar Arası Bölge Yarışmasında büyük başarı

TÜBİTAK 2020 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finali sonuçları açıklandı. Erzurum bölge finalinde 5 birincilikle Türkiye Finallerine en fazla proje gönderen il oldu.

Erzurum Bölgesinden birinci seçilen projelerin üçte biri Erzurum’daki ortaokullarda geliştirildi. 10 ilin yer aldığı Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan 15 proje içinde Erzurum, çeşitli dallarda 5 birincilik kazandı ve finallerde bölgenin en fazla projeyle temsil edecek il olma gururunu yaşadı. Erzurum, 5 birincilik derecesinin yanında 2 proje ile de üçüncülük elde etti ve toplam 7 derece kazandı. Bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle değerlendirmeler online olarak yapıldı.

ERBAP İle Her Alanda Yükseliş

MEB 2023 Eğitim Vizyonu ışığında hazırlanan Erzurum Başarıyı Artırma Programı kapsamındaki amaçlar doğrultusunda tüm ilde devam eden çalışmalar her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. ERBAP’ta yer alan “ Çağın Gerektirdiği Becerilerin Öğrencilere Kazandırılması” amacı kapsamında okullarda proje tabanlı faaliyetler giderek artıyor. Bunun neticesinde özellikle TÜBİTAK Lise ve Ortaokul öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarına hem başvuru sayısı hem kazanılan derece sayısı her geçen yıl daha fazla oluyor. Erzurum’dan bu yıl TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 606 başvuru, TÜBİTAK 2204B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 688 başvuru yapılmış, proje başvuru sayısında ilimiz Türkiye 4. sü olmuştu. Ortaokullar arası projelerde elde edilen dereceler, bu emeklerin karşılığı oldu ve ilimizi bölge birinciliğine taşıdı.

Türkiye Finallerinde Erzurum’u Temsil Edecek Projeler:

“Çocuklar Tarafından Yanlışlıkla Yutulan Düğme Pillerin, Dokulara Nasıl Hasar Verdiğinin Araştırılması Biyoloji Yakutiye/Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu

Antibakteriyel Özelliğe Sahip Kombucha Mantarının Fermente Ürünlerinin Diş Sağlığı Üzerine Etkisi Biyoloji Yakutiye/Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokul)

Soframdaki Coğrafya Coğrafya Yakutiye/Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu

Kapılar Ardında Tarih Yakutiye/Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu

Otoyansön Steam Yakutiye/Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.