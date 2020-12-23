Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Y. Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper ligin 14. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Denizlispor deplasmanda BB Erzurumspor’u 21 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. ,



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

49. dakikada Novikovas’ın sol kanattan yaptığı ortada top Gomes’e gelmeden defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

52. dakikada Sissoko’nun sağ kanattan yaptığı ortada Gomes yükseldi kafayı vurdu top kaleci Hüseyin’de kaldı.

55. dakikada Sissoko’nun defanstan çıkarken kaptırdığı topu kazanan Sagal ortasında topla buluşan Rodallega topu kontrol ettikten sonra sert ve düzgün bir vuruşlara ağlara gönderdi. 02

59. dakikada Denizlispor’in Recep ile kullandığı korner atışında ceza sahasında topla buluşan Bakalorz’un şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.

65. dakikada Emrah’ın ortasında Osman topla buluştu, sert vurdu kaleci Hüseyin topu kornere çeldi.

66. dakikada BB Erzurumspor’da korner atışından defanstan gelen Hasan kafayı vurdu top direkten geri döndü.

70. dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Akdağ’ın pasıyla topla buluşan Emrah Başsan ceza sahası sağ çarprazından plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 12

72. dakikada Emrah Başsan’ın kullandığı korner atışında ceza alanında topla buluşan Gomes dönerek sert vurdu kaleci Hüseyin güçlükle topa sahip oldu.

85. dakikada Denizlispor kendi sahasından hızlı çıktı, Rodallega ceza sahası içerisine girdi vurdu top az farkla auta çıktı.

87. dakikada BB Erzurumspor atağında Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu top kale direğinden geri döndü.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Mehmet Kısal xxx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Kaan xx, Hasan xx, Osman xx, Murat xx, Obertan x (Novikovas dk. 46 xx), Sissoko x (Emrah Başsan dk. 62 xx), İbrahim Akdağ xx, Donald x (Cenk Ahmet dk. 78 x), Gomes xx (Oltan Karakullukçu dk. 82 ?), Sadiku x (Gökhan dk. 46 x)

Yedekler: Farnolle, Leo Schwechlen, Mücahit, Hamroun, Ömer Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Denizlispor: Cenk xx (Hüseyin dk. 41 xx), Bergdich xx, Mustafa Yumlu xx, Fabiano xx, Lopes xx, Bakalorz xx, Recep Niyaz xx (Muhammet dk. 77 x), Sacko xx (Mesanoviç dk. 46 xx), Aissati xx, Sagal xx (Özer dk. 81 ?), Rodallega xxx

Yedekler: Abdülkadir, Mert, Dossevi, Varela, Eren, Alihan

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Rodallega (dk. 35 ve 55) (Denizlispor), Emrah Başsan (dk. 70) (BB Erzurnumspor)

Sarı kartlar: Sacko, Mesanoviç (Denizlispor), Donald, Gökhan, Kaan (BB Erzurumspor)

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