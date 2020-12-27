Erzurum’un konut satış payı yüzde 10’a yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’un konut satış payı yüzde 10’a yükseldi

İHA

Erzurum’un konut satış payı yüzde 10’a yükseldi

Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında konut satış payı Kasım 2020 döneminde yüzde 9.89, OcakKasım dönemi konut satış sayısı payı ise yüzde 16.60 olarak kaydedildi. İl kasım ayında ve OcakKasım ayları döneminde de konut satış sayısı yüksekliği bakımından Bölge illeri içinde Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü oldu.
TÜİK Verileri
TÜİK verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2020 Kasım döneminde Erzurum’da 888, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında bin 356, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 2 bin 152, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 5 bin 705 konut satışı gerçekleştirildi.
DOSİAD Kasım Ayı Analizi
Veriler kaydında Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un kasım ayı konut satış sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 65.48, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 41.26, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 9.89’luk oran gösterdi.
Kasım Ayı İpotekli Satışlar
Kasım ayında Erzurum’da 200, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 305, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 486, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise bin 42 ipotekli; Erzurum’da 688, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında bin 51, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde bin 666, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 4 bin 663 diğer türde konut satışı yapıldı.
Kasım Ayı İller Dağılımı
Kasım ayında Ağrı’da 300, Ardahan’da 15, Bingöl’de 323, Bitlis’te 286, Elazığ’da 955, Erzincan’da 390, Erzurum’da 888, Hakkari’de 23, Iğdır’da 174, Kars’ta 307, Malatya’da bin 52, Muş’ta 256, Tunceli’de 116, Van’da 620 konut satıldı. Kasım döneminde ipotekli konut satış sayısının en yüksek olduğu il Erzurum, diğer türde konut satış sayısının en yüksek olduğu il Malatya olarak açıklandı.
Ocak Kasım Dönemi
TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre bu yılın Ocak Kasım ayları arasında Erzurum’da 9 bin 112, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 12 bin 671, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 19 bin 595, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 54 bin 390 konut satıldı.
11 Aylık Veriler ve DOSİAD Değerlendirmesi
Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un Ocak Kasım dönemi konut satış sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71,91, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 46,50, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,60’lık oran gösterdi.
11 Aylık İpotekli Ve Diğer Türde Satışlar
11 aylık düzeyde Erzurum’da 3 bin 407, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 4 bin 674, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 7 bin 62, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 17 bin 840 ipotekli; Erzurum’da 5 bin 705, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 7 bin 997, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 12 bin 533, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 37 bin 50 diğer türde konut satışı gerçekleştirildi
11 Aylık Düzeyde İller Konut Satış Sayısı Dağılımı
Bu yılın 11 ayında Ağrı’da 2 bin 189, Ardahan’da 174, Bingöl’de 2 bin 105, Bitlis’te bin 965, Elazığ’da 10 bin 17, Erzincan’da 2 bin 916, Erzurum’da 9 bin 112, Hakkari’de 176, Iğdır’da bin 730, Kars’ta 2 bin 831, Malatya’da 11 bin 659, Muş’ta 2 bin 62, Tunceli’de 889, Van’da 7 bin 65 konut satışı kaydedildi. Erzurum 11 aylık bazda ipotekli konut satış sayısı yüksekliği bakımından Malatya’nın ardından 2, diğer konut satış türü kaydında ise Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOBB illere göre kurulan şirketlerin 11 aylık sermaye dağılımı sonuçlarını açıkladı Erzurum şirket sermayesinde 4’üncü sırada
YEREL HABERLER TOBB illere göre kurulan şirketlerin 11 aylık sermaye ...
Palandöken’de kayak krizi
YEREL HABERLER Palandöken’de kayak krizi
Palandöken’e ilk turist kafilesi Ukrayna’dan gelen turist kafilesi davul zurna ile karşılandı
YEREL HABERLER Palandöken’e ilk turist kafilesi Ukrayna’dan gelen ...
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
YEREL HABERLER Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski ...
Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor Esra Aybuke Falay korona virüse karşı boks yaparak korunuyor
YEREL HABERLER Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek ...
Erzurum’un kredi performansı açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’un kredi performansı açıklandı
ETÜ’den sosyal sorumluluk projeleri
YEREL HABERLER ETÜ’den sosyal sorumluluk projeleri
‘Yerel Candır’ hayat bulmayı hedefliyor Kampanyaya sivil toplum kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumda destek veriyor
YEREL HABERLER ‘Yerel Candır’ hayat bulmayı hedefliyor Kampanyaya ...
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
YEREL HABERLER Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na ...
Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor
YEREL HABERLER Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor
Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler hayrete düştü
YEREL HABERLER Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler ...
BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk ...
İlçelerle iş birlikleri güçleniyor Köprüköy Belediye Başkanı Belli’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER İlçelerle iş birlikleri güçleniyor Köprüköy Belediye ...
ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu
Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar ...
Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde çok büyük mağduriyetler yaşayan meslek mensuplarına halk oyunları emekçileri de katıldı
YEREL HABERLER Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde ...
Lojistik sektörüne Erzurum damgası
YEREL HABERLER Lojistik sektörüne Erzurum damgası
Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat artacak
YEREL HABERLER Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat ...
BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu
YEREL HABERLER Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu
Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ...
Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi
YEREL HABERLER Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi
Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye gölet yapılıyor
YEREL HABERLER Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye ...
İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
YEREL HABERLER İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X