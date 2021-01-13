Yaban hayatı sahalarında avlananlar fotokapanla görüntülenecek

Erzurum'da yaban hayatı koruma ve yaban hayatı geliştirme sahalarına onlarca fotokapan kuruldu. Fotokapanlar sayesinde kaçak avlananlar tespit edilecek.

Oltu ve Olur ilçeleri sınırları içerisindeki yaban hayatı koruma ve yaban hayatı geliştirme sahalarına kaçak avcılara karşı fotokapanlar yerleştirildi. Erzurum Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince Oltu yaban hayatı koruma ve yaşatma sahaları olan Damlıca, Narman yolu, Bahçecik Toprakkale Damarlı Taş köyü, Olur ilçesi sınırlarında olan Akdağ, Ormanağzı Coşkunlar ve Kaban köylerinde onlarca fotokapan kuruldu. Yetkililer, kurdukları fotokapanlarla amaçlarının yaban hayatı görüntülemek ve kaçak avlanmanın önüne geçmek olduğunu belirttiler.

Son zamanlarda artan kaçak avcılık yaban hayatı bitirme noktasına getirdi.

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