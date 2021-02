7. Türk Dünyası ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Ülkü Ocakları’nın düzenlediği ve bu yıl yedincisi gerçekleşen Türk Dünyası ödül töreni pandemi kuralları çerçevesinde İstanbul Yunus Emre Kültür merkezinde gerçekleşti.

Törene Kovid19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı bulunurken Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP MYKMDK üyeleri, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP İstanbul İl Yöneticileri. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları ile Ülkü Ocakları İl Başkanları, İl Yöneticileri. İlçe Başkanları, Akademisyenler, çeşitli STK’lar ve sanatçılar katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları, Ülkücü ideoojisinin kurucusu Alparslan Türkeş ve ülkücü şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı.

Törende açılış konuşmasını İstanbul Ülkü Ocakları başkanı Kazım Erdi Aktunç yaptı. Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım konuşmasına katılımcıları ve ekranları başındaki ülkücüleri selamlayarak başlayan Yıldırım şu ifadelere yer verdi:

“İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayların, Türk ve İslam alemine huzur getirmesini Rabbim’den diliyor, her birinizin geçmiş kandilini kutluyorum. Şehadetinin senei devriyesinde dualarla andığımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz başta olmak üzere tüm ülkücü şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Yine Gara Operasyonu’nda şehit düşen askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız nezdinde ülkemiz için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum diyen Yıldırım Rahmetli Hüseyin Nihal Atsız “herkes bir özleyişle yaşar” demiştir. Bizler Altaylar ve Tanrı Dağları gibi önemli mekânlarımızda yaşamakla beraber; yâd ellerce bizden koparılan, ayrı bırakılan, uzak düşürülen kadim Türk yurtlarının hasreti ile büyüdük. Kaşgar’da zulme uğrayan kardeşimizin derdini derdimiz bildik. Hocalı’da katledilen, anasızbabasız bırakılan çocukları öz kardeşimiz saydık. Telafer’deki Türkmen analarının ağıtlarını duyarken, onları öz analarımızdan ayrı görmedik. Öz vatanlarından sürgün edilen Ahıskalı, Kırımlı, Karaçaylı soydaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissettik. Kısacası nerede bir Türk varsa sevincini sevincimiz ve bilhassa kederini kederimiz bildik. İfadelerine yer veren Yıldım’ ın konuşmasındaki satır başlıkları, Bağımısız Türk devletleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler, Türk devletlerinin alfabe birliği, Şuşa İlkokulu, Misakı Milli Sınırlarını kapsatyan 12 Ada sorunu için düzenlenen birlik yürüyüşü ve Ocaktabul projesi gibi yapılan projeler oldu. Ahmet Yiğit Yıldırım konuşmasını Sözlerime son verirken, Türk dilinin konuşulduğu, Türk adının yaşatıldığı topraklardaki soydaşlarıma sesleniyorum; memleketin istiklal ve istikbal teminatı Türk gençliğine sesleniyorum; umutsuzluğa kapılmayın, durmayı bir an olsun düşünmeyin. Türk birliği için daha çok çalışacağız, esir düşmüş soydaşlarımızın hürriyeti için savaşmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz, Turan’a giden yolda birlikte yürüyeceğiz. Ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi 21. Asır, Türk asrı olacaktır.”

Yıldırım’ın konuşmasının ardından Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım’a OsmanlıPars kılıcı hediye etti. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım’ın konuşmasından sonra sıra ödüllerin sahiplerini bulmasına geldi. Törende çeşitli dallarda Türk Dünyasına hizmet etmiş kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi.

