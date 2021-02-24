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Milletvekili Aydemir: “’Doğunun makus talihi’ sözünü yatırımlarla sildik” “Lügatimizde ‘öteki’ diye bir kavram yoktur” Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi

İHA

Milletvekili Aydemir: “’Doğunun makus talihi’ sözünü yatırımlarla sildik” “Lügatimizde ‘öteki’ diye bir kavram yoktur” Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim “Öylesine bir on dokuz yıl yaşattık ki ülkemize, her zerresi, her zemini aynı şekilde kalkındı, gelişti. Niye? Çünkü biz, Kastamonu ile Hakkâri’yi asla ayırmadık, Kocaeli ile Van’ı ayırmadık; bizim lügatimizde “öteki” diye bir kavram olmadı, o yüzden her yeri mamur hâle getirdik” dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti’nin 19 yıllık süreçte gerçekleştirdiği sosyoekonomik yatırımları, hayata geçirdiği reformları dile getirerek, “Eskiler, “Dili varsa, dilceği de vardır.” derlerdi. Göğsümü gere gere, böyle, başım çok dik bir biçimde altını çizerek söylüyorum” diye konuştu.
Aydemir’den Doğu Anadolu Bölgesi vurgusu
Genel Kurula seslenişinde AK Parti’nin Doğu Anadolu’da gerçekleştirdiği, yaşam kalitesini artıran, refah düzeyini yükselten yatırımlarına atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, AK Parti öncesinde kullanılan ‘Doğunun makus talihi sözünün hayata geçirilen yatırımlarla ortadan kalktığını kaydederek, “Çünkü yaptıklarımızla, icraatlarımızla öylesine bir zemin hazırladık ki artık “makûs talih” diye bir kavram kullanılmaz oldu” dedi.
“Makus talih kavramını berhava ettik”
Milletvekili Aydemir sunumunda, “İki kavram, iki konsept yeni ifadesiyle dile getireceğim, onlar üzerine bir iki kelam etmeye çalışacağım. Biri, genç jenerasyonun, özellikle 20’li yaşlardaki insanlarımızın hiç terennüm etmediği, aklına getirmediği bir kavram; ‘makûs talih’. Bizim yaşlardakiler, 40’lı yaşlardakiler çok iyi bilirler bu kavramı çünkü siyasetçiler biteviye bunu kullanırlardı. Özellikle seçim zeminlerinde yahut da siyasetçi bir yere vardığında mutlaka ama mutlaka öncelikli olarak dillendirdiği kavram buydu. Efendim “Buranın makûs talihini biz yeneceğiz, bizim çalışmalarımızla berhava edeceğiz.” derlerdi. Hususen, Doğu Anadolu Bölgesi için bu kavram kullanılırdı yani benim de içinde bulunduğum, ilimin içinde bulunduğu bölgemiz için kullanılırdı. Bizimle beraber berhava oldu, bertaraf oldu bu kavram; şu anda hayatın dışına itildi. Niye? Çünkü yaptıklarımızla, icraatlarımızla öylesine bir zemin hazırladık ki artık “makûs talih” diye bir kavram kullanılmaz oldu” ifadesine yer verdi.
Konuşmasında milli irfanın ‘Dili varsa dilceği de vardır’ tanımlamasını yaparak AK Parti’nin eser siyasetini vurgulayan Milletvekili Aydemir, “Erzurum’da bizim büyüklerimiz, özellikle maharet sahiplerine dönük “Dili varsa, dilceği de vardır” derlerdi. Göğsümü gere gere, böyle, başım çok dik bir biçimde altını çizerek söylüyorum: Öylesine bir on dokuz yıl yaşattık ki ülkemize, ülkemizin her zerresi, her zemini aynı şekilde kalkındı, gelişti. Şimdi, gittiğinizde Hakkâri’ye, ülkemizin eşsiz bir beldesidir, çok sık gitmişimdir, hâlen daha gidiyorum, eşi menendi olmayan bir zemin açılmıştır. Niye? Çünkü biz, Kastamonu ile Hakkâri’yi asla ayırmadık, Kocaeli ile Van’ı ayırmadık; bizim lügatimizde “öteki” diye bir kavram olmadı, o yüzden her yeri mamur hâle getirdik” dedi
Doğu Anadolu ekonomisi ve kalkınma ajanslarının rolü
Tüm ülkede olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesinde de Kalkınma Ajanslarının ekonomiye yeni bir sinerji kattığını, yerel ekonomik değerler ve beşeri sermayenin değerlendirildiğini açıklayan Milletvekili Aydemir, “Bakın, bunları yaparken kullandığımız aparatlar vardı, kullandığımız kavramlar vardı, kullandığımız kurumlar vardı. Neydi bunlar? Daha önce “Devlet Planlama Teşkilatı” diye bir kurumumuz vardı, herkes bilir bunu. Bizimle beraber bu kalktı ama yerelde, hemen hemen her ili ifade eden özel devlet planlama teşkilatları ihdas ettik. Şu anda Kalkınma Ajansları bunu havidir, bunu içermektedir. Bunlar kanalıyla illere projeler geliştiriyoruz, o zeminler kalkınsın, gelişsin diye bir gayret sarf ediyoruz. Doğu Anadolu’da “DAP” diye bir kurumumuz var, yine eşsiz bir kurum, onunla beraber, mezralara varıncaya kadar insanlara huzur enjekte etmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim sahaya nakşettiğimiz özel hâllerdir ve bundan dolayı ne kadar iftihar etsek azdır” kaydını düştü.
Terör bitti, huzur geldi, yatırım geldi
Devletin verdiği destansı mücadeleyle terörün ortadan kalktığını, bunun bölgede yeni bir ekonomik dirilişi başlattığına işaret eden Milletvekili Aydemir, “Bakın, ben Erzurum’dayım, Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneğinin 3 dönem Başkanlığını yaptım, o bölgeyi karış karış biliyorum ve şimdi, terörden arınmış, bölücü hainlerden arınmış bir zemin, öylesine huzurlu ki insanlarımız mutlu bir biçimde, devlete muti bir biçimde bu hizmetlerden istifade ediyorlar. Arzumuz ve isteğimiz o ki bütün bütün bu bölücü hâl ortadan kalksın ve kardeşane iklim berdevam olsun, süreklilik arz etsin” diye konuştu.
Tekmanlı Karakoç’un gönderisi
Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayanların kardeşlik, birlik, beraberlik hassasiyetlerini, milli ve manevi mukaddesata bağlılığını kendisine Tekmanlı bir seçmen tarafından gönderilen iletinin vurgusuyla ifade eden Milletvekili Aydemir, “Bizim Erzurum’un Tekman ilçesi, Erzurum’u ifade eden çok eşsiz bir ilçemizdir, çok nadide bir ilçemizdir; orada “Selahattin Karakoç” diye bir ağabeyim var benim, yaşı 70’i geçmiştir; 13 şehidimizle ilgili, özellikle, konuşmam olduğunu duyunca “Şunu bir terennüm eder misin?” demişti bana, insanlık şarlatanları için yazmış, göndermiş bana: “İnsanlık Şarlatanları” diyor, “Onlar da insandılar.” Kimin için diyor bunu? Katledilen 13 şehidimiz için diyor. “Kararan ufuklarda ağaran tandılar.” diyor. “Beydiler, hakandılar, handılar/Sizden önce davranabilirlerdi ama sizi insan sandılar” diye bir dörtlük düşmüş bana, göndermiş” dedi.
Milletvekili Aydemir, “Bunu Kürt kimlikli, bu milletin esaslı bir parçası olan Selahattin ağabeyim göndermiş. Bizim bütün mukimlerimiz yani o bölgede yaşayan herkes bu kıvamdadır, bu niteliktedir, vatanseverdir, kalitelidir, milletine bağlıdır, yürekten bağlıdır. Dolayısıyla, böyle olduğu için arkadaşlar, bereket de sahaya yayılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın üslubu, tarzı herkesin yüreğine nakşolunmuş bir hâlde ve Cumhur İttifakımız övgülere mazhar oluyor” vurgusunu yaptı.
Aydemir Tanal’a cevap verdi
Milletvekili Aydemir, konuşması sırasında kendisine Muhalefet Milletvekili Mahmut Tanal tarafından yöneltilen, “Erzurum’un köylerinde internet yok’ sözlerine cevap vererek, ‘Mahmut Bey bir özel not düştü, bu çok değerli. Söylediğin şeyi çok önemsiyorum Mahmut Bey, şimdi, ne isteniyor bizden?
Bütün problemleri hallettik biz elhamdülillah, köylerimize internet kafe talep ediliyor. Yollar bitti, su bitti, elektrik bitti; dört başı mamur hâldeyiz, Mahmut Bey de bunu teyit ediyor ve elhamdülillah bunları da yapma gayretindeyiz. Ben bu noktada bütün milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben bu noktada AK Parti heyetine ve Cumhur İttifakı’nı ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi heyetine hususen yüreğimle teşekkür ediyorum, Allah var etsin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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