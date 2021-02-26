Altınok: “Ermeni iddialarını AGİT PA’da yanıtladık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınok: “Ermeni iddialarını AGİT PA’da yanıtladık”

İHA

Altınok: “Ermeni iddialarını AGİT PA’da yanıtladık”

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Kış Oturumu 242526 Şubat tarihlerinde COVID19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. AGİT PA Türk Delegasyonu üyelerinin de katılım sağladığı Daimi Komite Toplantısı 24 Şubat’ta gerçekleştirilirken, Genel Kurul Toplantısı ise 25 Şubat’ta yapıldı.
Ermeniler Karaladı, Altınok Yanıtladı
Toplantı sonrası bir açıklamada bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 24 Şubat’ta yapılan Daimî Komite toplantısında, Ermeni Delegasyonu’nun asılsız iddialarla ülkemizi karalamaya çalıştığını belirterek, “Ancak bu iddialara gerekli cevaplarımızı ziyadesiyle verdik.” dedi.
Altınok: Sulh Yolunu Seçmeleri Akılcı Olur
Türkiye’nin yakın çevresinde ve tüm dünyada sürdürülebilir barış ve istikrar için gerekli adımları atmaya her zaman hazır olduğunu vurguladıklarını belirten AGİT PA Türk Delegasyonu Başkanı Selami Altınok, “Bu irademizi kardeş ülke Azerbaycan’ın 30 yıl önce kaybettiği toprakları geri almak için geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlattığı ve sonunda muzaffer çıktığı harekât esnasında da gösterdik. Azerbaycan’a olan desteğimiz sadece sahada değil AGİT PA gibi uluslararası platformlarda da en güçlü şekilde devam edecektir. Bu destek sadece yakın ilişkilerimizle değil, uluslararası hukukun da Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmesi ile ilgilidir. Ermenistan’ın uzlaşmaz ve yıkıcı politikalarını değiştirerek barışı hedefleyen bir yolda doğru adımlar atacağını umuyoruz. Bu hususu da toplantıdaki Ermeni meslektaşlarımıza ifade ettim ve sulh yolunu seçmelerinin kendileri için de iyi olacağını anlattım.” dedi.
Altınok yaptığı açıklamada tüm uluslararası toplantılarda olduğu gibi AGİT PA bünyesinde de belli başlı konularda ülkemize yönelik temelsiz saldırılar gerçekleştirilebildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
Altınok: Hassasiyetimizi Dile Getirdik
“Şu ana kadar yaptığımız toplantılarda böyle bir durum gerçekleşmemiş olsa da bizler teyakkuzdayız ve terör örgütlerinin bu platformları kullanarak kara propaganda yapma çabalarına izin vermeyeceğiz. Gerçekleri her platformda olduğu gibi burada da anlatmaya devam edeceğiz.
Bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarında AGİT Dönem Başkanlığı görevini üstlenen İsveç’i ve Dışişleri Bakanı Ann Linde’yi tebrik ettik. Kendilerine terörizm ile mücadelede ve Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığına karşı ne gibi tutumları ve çalışmaları olacağını sorduk ve bu konulardaki hassasiyetimizi dile getirdik.
AGİT PA gibi parlamenter diplomasinin etkin olarak kullanıldığı platformlara önem veriyoruz. Covid19 salgını sebebiyle uzaktan da olsa gündemi takip etmeye devam edeceğiz. İş birliği ve diyalog en önemli araçlarımız olmaya devam edecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı
Erzurum’da lise öğrencileri sanatsal etkinliklerde buluşacak
YEREL HABERLER Erzurum’da lise öğrencileri sanatsal etkinliklerde ...
Palandöken Belediyesi kursiyerlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işaret diliyle ‘Seni Seviyoruz’ mesajı
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi kursiyerlerinden Cumhurbaşkanı ...
Vaka sayısında artış olan Erzurum'da halk kurallara uymayanlara tepkili
YEREL HABERLER Vaka sayısında artış olan Erzurum'da halk kurallara ...
Başkan Orhan: Esnafımız bizim bel kemiğimiz
YEREL HABERLER Başkan Orhan: Esnafımız bizim bel kemiğimiz
Mal Müdürü Ünsal’dan Başkan Yaptırmış’a ziyaret
YEREL HABERLER Mal Müdürü Ünsal’dan Başkan Yaptırmış’a ziyaret
Vergi Haftası nedeniyle Kaymakam Karaloğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Vergi Haftası nedeniyle Kaymakam Karaloğlu’na ziyaret
İspir'de kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER İspir'de kurtuluş coşkusu
Curlingte kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Curlingte kupalar sahiplerini buldu
TBMM’de Erzurum trafiği
YEREL HABERLER TBMM’de Erzurum trafiği
Milletvekili Aydemir TBMM’de AK Belediyeciliği anlattı Aydemir CHP Belediyeciliğini ‘3 Ç’ ile tarif etti Aydemir: “Türkiye sağlıkta da gıpta edilen ülke”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir TBMM’de AK Belediyeciliği ...
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
YEREL HABERLER Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Milletvekili Aydemir: “Eserlerimizle iftihar ediyoruz” “Ülkemizin her zerresini eserlerle donattık”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Eserlerimizle iftihar ...
Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
YEREL HABERLER Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ...
Faydalı modelde Erzurum farkı
YEREL HABERLER Faydalı modelde Erzurum farkı
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Taksit ödemeleri ertelensin, sicil ve stok affı gelsin”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Taksit ...
Oltu Tuğla Fabrikası’nın tapu satışı yapıldı
YEREL HABERLER Oltu Tuğla Fabrikası’nın tapu satışı yapıldı
Milletvekili Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine taşıdı Aydemir MHK’ya seslendi: “Böyle bir rezalet olabilir mi?” Aydemir Erzurumspor’un hakkını aradı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine ...
Milletvekili Aydemir: “’Doğunun makus talihi’ sözünü yatırımlarla sildik” “Lügatimizde ‘öteki’ diye bir kavram yoktur” Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “’Doğunun makus talihi’ sözünü ...
Başkan Sunar, kedisi kaybolan Sevgi nineye muhabbet kuşu hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Sunar, kedisi kaybolan Sevgi nineye muhabbet ...
Memur-Sen’den ’28 Şubat’ açıklaması
YEREL HABERLER Memur-Sen’den ’28 Şubat’ açıklaması
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop 26 Şubat'ta Erzurum'da
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop 26 ...
KUDAKA desteğiyle 56 milyon TL’lik yatırım ve bin kişilik istihdam
YEREL HABERLER KUDAKA desteğiyle 56 milyon TL’lik yatırım ve bin ...