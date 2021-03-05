Rektör Çakmak bir dizi görüşmelerde bulundu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bir takım ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere çeşitli kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

İlk olarak Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü Alparslan Eşlik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Bülent Çakmak’a ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim eşlik etti. Üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi vererek Erzurum’un bütün kurumlarının diyalog ve iş birliği içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Rektör Çakmak, Karayolları Bölge Müdürlüğünün yapacağı çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Eşlik ise, Müdürlük olarak ETÜ’nün çehresi ve çevresinin daha da güzelleşmesi adına iş birliğine daima hazır olduklarını dile getirdi.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden ayrılan Rektör Çakmak, buradan Büyükşehir Belediye Erzurumspor tesislerine geçerek Başkan Ömer Düzgün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kulübün son durumu hakkında bilgi alan Çakmak, Başkan Düzgün’e sezonun geri kalanı için başarılar diledi.

Rektör Çakmak son olarak Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Urkuç’un misafiri oldu. Üniversite sanayi iş birliği üzerinde durulan görüşmede Rektör Çakmak, ETÜ’nün güçlü akademik kadrosuyla başarılı bir eğitim verdiğini belirterek Erzurum’a ve bölgesine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi. Ziyaretin ardından konuklarına Organize Sanayi Bölgesindeki bazı üretim tesislerini gezdiren Urkuç, Yapmış oldukları çalışmalar hakkında misafirleriyle bilgi paylaşımında bulundu.

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