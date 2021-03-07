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Palandöken Belediyesi sigaraya savaş açtı Sunar’dan sigarayı bırakan Palandökenlilere plaket Sunar'dan Yeşilaycı yaklaşım

İHA

Palandöken Belediyesi sigaraya savaş açtı Sunar’dan sigarayı bırakan Palandökenlilere plaket Sunar'dan Yeşilaycı yaklaşım

Palandöken Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri, 17 Mart Yeşilay Hafta münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenledi. İlçede muhtelif noktalara stant açan Gençlik Meclisi üyeleri, binlerce Palandökenliye ulaşarak, sigaranın zararlarını aktardı. Sigarayı bırakanlara anlamlı hediyeler takdim eden gençlik meclisi üyeleri, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’a etkinliklerin düzenlenmesinde sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.
Gençlik meclisinin stant açtığı noktaları ziyaret ederek, sigarayı bırakan vatandaşlara plaket takdim eden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gençleri bu anlamlı etkinliklerden dolayı tebrik ederken, sigarayı bırakan vatandaşları da ayrı ayrı kutladı.
Başkan Sunar: Sigarasız Bir Palandöken İçin Mücadeleye Devam
Etkinlik alanlarında bulunan vatandaşlara hitap eden Başkan Sunar, sigaranın yaşam kalitesine verdiği zarara dikkat çekti. Başkan Sunar, “Sigaranın sağlığa verdiği zararlar saymakla bitmez. Kanser hastalığının nedenlerine baktığınızda sigara ve alkolü ilk sırada görürsünüz. Saç Dökülmesi, Katarakt, Cilt Kırışıklığı, İşitme Kaybı, Diş Çürümeleri, Kemik Erimesi, Kalp Rahatsızlıkları gibi hastalıkların da başlıca nedenidir sigara. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada her yıl 8 milyona yakın insan sigara ve sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları sebebi ile hayatını kaybediyor. Artık bu illetten kurtulmak zamanı. Sigarasız bir dünya, sigarasız bir Palandöken için hepimiz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Bugün burada sigarayı hayatından çıkaran sakinlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Sigarasız bir Palandöken için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi
Etkinlikler Büyük İlgi Gördü
Gençlik Meclisi Başkanı Ali Çelik de "Sigaranı Bırak, Ödülünü Al" sloganıyla yürüttükleri etkinliklere ilginin yoğun olduğunu belirterek, bu etkinliklerin düzenlenmesinde kendilerine destek olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’a teşekkürlerini ifade etti. Çelik, “Düzenlediğimiz etkinlikler, her yaş grubundan büyük ilgi gördü. Çok sayıda Palandökenli sigarayı bıraktı. Kitapla ödüllendirdik. Genç kardeşlerimize Gençlik Meclisimizin faaliyetlerinden bahsedip, birçok genç kardeşimizi meclisimize kattık. Etkinliğimiz oldukça verimli geçti. Bu etkinlikleri düzenlememizde bizlere destek olan Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sunar’a teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

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