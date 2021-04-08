Erzurum’da sahte alkol ve dezenfektan operasyonu

Erzurum’da güvenlik güçleri tarafından bir daireye düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte alkol ve dezenfektan ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Yakutiye ilçesinde bir şahsın iş yeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve dezenfektan imalatı yaptığı belirlendi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden belirlenen adreste yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere cam kavanozlar içerisinde toplam 7 litre sahte viski, 0,5 litre viski yapımında kullanılan aroma, plastik bidon içerisinde 5 litre sahte rakı, plastik bidonlar içerisinde toplam 33 litre dezenfektan, plastik bidonlar içerisine doldurulmuş toplam 90 litre etil alkol ile alkol damıtmak için kullanılan yaklaşık 2 metre serum hortumu ve çok sayıda doluma hazır halde çeşitli markalara ait boş alkol şişesi ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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