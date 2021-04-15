Büyükşehir ve MNG Holding’ten Fuar Merkeziyle ilgili işbirliği protokolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir ve MNG Holding’ten Fuar Merkeziyle ilgili işbirliği protokolü

İHA

Büyükşehir ve MNG Holding’ten Fuar Merkeziyle ilgili işbirliği protokolü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin dev yatırımlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nin işletim ve yönetimi ile ilgili MNG Holding’e bağlı MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Rasim Fırat, MNG Holding Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve diğer yetkililer katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, “Son yılların en popüler turizm çeşitlerinden birisi olan fuar turizmi, kuşkusuz şehirlerin tanıtımına da önemli katkılar sağlamaya başlamıştır. Öyle ki; bugün gelişmiş birçok ülkede ve şehirde fuar ve kongre turizmi çok geniş ölçekli bir ekonomiye dönüşmüş, fuarcılık sektörü sayesinde yeni iş alanları ve istihdam olanakları oluşmaya başlamıştır” dedi.
“Fuar merkezimizle ekonomik anlamda da büyük bir ivme kat ettik”
“Bakınız yeni şehirler inşa eden Mimar Sinan, çağa meydan okuyan eserleri yapmaya başlarken ‘Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde’ demiştir. İşte biz de şuan içerisinde bulunduğunuz bu yatırıma başlamadan önce bu dev eseri ve şehrimize kazandırdığı katma değeri gönlümüzde hissederek yola çıktık” diyen Başkan Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Liderimizin adını taşıyan fuar merkezimiz, hayata geçtikten sonra yerel ve bölgesel dinamikler büyük bir ivme kat etti. Fuar merkezimiz, hizmete açıldığı günden bu zamana kadar etkin birçok organizasyona imzasını atmış, böylelikle Türk fuarcılık zincirine bir halka olarak artık Erzurum da eklenmiştir. Kitap fuarları, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, İnşaat, Gayrimenkul ve Kent Fuarı, TÜBİTAK Fuarı, İstihdam Fuarı, Mobilya ve Kozmetik Fuarı gibi burada gerçekleştirilen her bir organizasyon, şehrin canlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.”
Başkan Sekmen’den Dr. Süer’e teşekkür
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasında MNG Holding Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer’e teşekkür etti. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdiye kadar düzenlenen fuarlar, aynı zamanda yeni iş ortaklıkları ve ekonomik atılımların önünü de açmıştır Fuarlarımıza katılmak için Erzurum’a gelen markalar, çeşitli bayilik anlaşmalarından tutunuz da, toptan ve perakende satışlara varıncaya kadar birçok atılım içerisine girmiş ve Erzurum’da ekonomik bir canlılık oluşmasını sağlamıştır. Orta Doğu’nun en büyük fuar merkezini Erzurum’da inşa etmiş olmanın verdiği haklı gururla şimdiye kadar ulusal ve uluslararası birçok fuar organizasyonlarına ev sahipliği yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugün burada gerçekleştireceğimiz imza töreniyle Fuar Merkezimizin işletim ve yönetim sistemi, MNG Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Umuyorum ki bu yeni konseptle MNG Fuarcılık, üretim faktörleri, piyasa ekonomisi, tüketici dengesi ve daha birçok ekonomik bileşenlerin baz alınarak gerçekleştiği bu yatırımımızda, koşul ve şartlar ne olursa olsun marjinal analizler yaparak rasyonel adımlar atacak. Böylelikle üretici de tüketici de fuar merkezimizin bereketinden, kısmetinden ve ekonomik getirisinden fazlasıyla yararlanacak.”
Konuşmaların ardından protokol metni imzalandı ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
YEREL HABERLER Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya ...
Büyükşehir’den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den amatör futbol kulüplerine malzeme ...
Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Aziziye Jeotermal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ...
Mehmet Sekmen: "Erzurum’da amatör futbol kulüplerine önemli yatırımlar yapılacak"
YEREL HABERLER Mehmet Sekmen: "Erzurum’da amatör futbol kulüplerine ...
Erzurum Topları Londra’ya götürülmüş
YEREL HABERLER Erzurum Topları Londra’ya götürülmüş
MNG Expo, Erzurum’da Uluslararası Fuarlar düzenleyecek
YEREL HABERLER MNG Expo, Erzurum’da Uluslararası Fuarlar ...
Aydemir: ‘Hollandalı Wilders’i telin ediyoruz’ Aydemir: ‘İslam düşmanları insanlık düşmanlarıdır’ Aydemir’den muhalefete samimiyet çağrısı Aydemir: Cumhurbaşkanımızla iftihar ediyoruz’ Aydemir’den ‘Milletin Yürek Dili’ vurgusu
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Hollandalı Wilders’i telin ...
Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi
YEREL HABERLER Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak ...
Kuş cennetine yüzlerce ekmek attılar
YEREL HABERLER Kuş cennetine yüzlerce ekmek attılar
İşkence edilen köpeğe çocuklar sahip çıktı
YEREL HABERLER İşkence edilen köpeğe çocuklar sahip çıktı
Başkan Orhan’ın hayali gerçek oldu Aziziye’de hastane gibi hizmet verecek
YEREL HABERLER Başkan Orhan’ın hayali gerçek oldu Aziziye’de hastane ...
ATASEM TÜRKAK’a yeniden akredite oldu
YEREL HABERLER ATASEM TÜRKAK’a yeniden akredite oldu
Kıbrıs gazisine son görev
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisine son görev
Erzurum'da iftar öncesi uzayan kuyruklar
YEREL HABERLER Erzurum'da iftar öncesi uzayan kuyruklar
Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Vefa şehridir’ Milletvekili Aydemir siyasi gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Vefa ...
Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kuruluyor
YEREL HABERLER Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kuruluyor
Eğitim-Bir-Sen’den öğretmenler için aşı talebi
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den öğretmenler için aşı talebi
Aydemir Erzurumspor Beşiktaş maçını gündeme taşıdı Aydemir Erzurumspor’a yapılan haksızlığa tepki gösterdi Aydemir: ‘Yazık değil mi Erzurumspor taraftarına? “ Aydemir: ‘İsyan ediyoruz, böyle hakemlik olur mu?
YEREL HABERLER Aydemir Erzurumspor Beşiktaş maçını gündeme ...
İspir lezzetleri ulusal pazara açılıyor
YEREL HABERLER İspir lezzetleri ulusal pazara açılıyor
Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması, iftar sofraları için hazır
YEREL HABERLER Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması, ...
Curling Süper Lig’in şampiyonu Çelebispor ile Narmanspor oldu
YEREL HABERLER Curling Süper Lig’in şampiyonu Çelebispor ile ...
Emekliler çifte bayram yaşayacak
YEREL HABERLER Emekliler çifte bayram yaşayacak
Erzurum Ticaret Borsası, hükümlü yakınlarına ihtiyaç çeki yardımında bulundu
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası, hükümlü yakınlarına ihtiyaç ...
Çat Belediyesi'nden hizmette bahar seferberliği
YEREL HABERLER Çat Belediyesi'nden hizmette bahar seferberliği