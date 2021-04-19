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Doğu'da vaka artışı hız kesmiyor

DHA

Doğu'da vaka artışı hız kesmiyor


Şifanur TAVUS / ERZURUM, (DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka tablosunda bir önceki haftaya göre Doğu'da en fazla artış Erzincan, Erzurum ve Kars'ta görüldü. Geçen hafta düşüş görülen Ardahan'da ise vaka sayısı yeniden yükseldi. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka tablosunu açıkladı. Doğu'da en fazla artış Erzincan, Erzurum ve Kars'ta görülürken geçen hafta düşüş görülen Ardahan'da ise vaka sayısı yeniden yükseldi. 3-9 Nisan taplosunda vaka oranı yüz binde 466,66 olan Erzincan'da bu hafta sayı 593,35'e yükseldi. Erzurum'da ise geçen hafta yüz binde 369,78 kişi koronavirüse yakalanırken bu hafta sayı 493,09'u buldu. Kentte günlük 536 vaka sayısı görülürken haftada bu sayı 3 bin 756'ya ulaşıyor. Kars da vaka sayısının arttığı iller arasında, geçen hafta yüz binde 191,28 olan vaka oranı 10-16 Nisan tablosunda 291,66 olarak belirlendi. Iğdır'da da vaka sayısında düşüş yaşanmadı. Kentte 325,36 olan vaka sayısı, 415,77'ye ulaştı. Muş'ta ise vaka sayısı yüz bandının üzerine çıkarak 94,86'dan, 123,32'ye yükseldi. Ağrı'da da artış devam ederken yüz binde 254,19 olan vaka oranı 307,23 olarak belirlendi. 
VAKA SAYISININ DÜŞTÜĞÜ ARDAHAN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
3-9 Nisan'ı kapsayan verilere göre, ülke genelinde 79 ilde vaka sayısı artarken Samsun ve Ardahan'da azaldı. 10-16 Nisan verilerine göre Ardahan'da geçen hafta düşen vaka sayısı bu hafta yeniden yükselişe geçti. Kentte 179,91 olarak belirlenen vaka oranı güncel tabloda 230,86'ya kadar yükseldi. Ardahan vaka oranının üştüğü il özelliğini kaybederken Samsun'da ise düşüş devam ediyor. 
'ESKİ HAYATIMIZI ÖZLEDİK'
Koronavirüsün bir çok alanı kötü etkilediğni söyleyen kent halkından Derya Karadeniz, "Eski yaşamımızı özledik. İnşallah bir an önce vakalar azalır ve önceki hayatımıza geri döneriz. Bu durum eğitim, sağlık ve turizmi çok kötü etkiledi. Kurallara uyan sayısı git gide azalıyor sanıyorum çünkü oranlarının artış sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Aşı olunca vaka sayısı git gide düşecek" diye konuştu. 
Pandemiden önceki yaşantısını özlediğini belirten Eray Alkan, "İnsanların anlayışlı olması çok önemli. Her şey bizim elimizde. Durum böyle olursa eskiye dönüşümüz çok zor. Önceki yaşantımızı hepimiz çok özeldik. Kurallara uyulursa özlediğimiz günlere döneriz. Piknik yapmayı, arkadaşlara muhabbet etmeyi çok özledim. Sağlık görevlilerine yardımcı olup sırası gelen bir an önce aşısını yaptırmalı" dedi. 
Aşı olduğunu ve kendini daha iyi hissettiğini söyleyen Selahattin Kılıç (70), "Aşımı oldum, ilk etapta rahatsız oldum ama şimdi çok iyiyim orucumu tutuyorum. Madem devletimiz aşıyı yapıyor mecbur herkes yaptırmalı" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS
2021-04-19 12:54:33

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