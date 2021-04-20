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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efsane Başkan Güllülü vefat etti

İHA

Efsane Başkan Güllülü vefat etti

Erzurum’un efsane Büyükşehir Belediye Başkanlarından, 20’inci dönem Erzurum milletvekili Necati Güllülü hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Güllülü’nün Ankara Gölbaşında hakka uğurlanacağı bildirildi.
Güllülü kimdir?
1942 yılında Erzurum Pasinler ilçesi Güllü köyünde doğan Güllülü Atatürk üniversitesi işletme Fakültesi mezunuydu. Erzurum Çimento Fabrikası Ticaret Müdürlüğü, Devlet İstatistik Kurumu(DİE) Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunan Güllülü, daha sonra MHP Erzurum il Başkanı olarak siyasete atıldı. 1983 1989 yılları arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.
Belediye Başkanlığı sürecinde Bedrettin Dalan, Okan Merzeci, Mehmet Altınsoy, Aytaç Durak’la birlikte Türkiye’nin en başarılı 5 Belediye Başkanı arasında yer alan Güllülü, hizmet döneminde Erzurum’da ilkleri gerçekleştirdi.
Bugünkü Belediye Hizmet Binası, Şehirlerarası Otobüs Terminali Kompleksi, Çaykara İşhanı, Menderes Caddesi, Palandöken Caddesi, Abdurrahmangazi Mezarlığını şehre kazandıran Güllülü, döneminde ilk kentsel dönüşüme imza atarak Hasani Basri’de güncelleştirme çalışması gerçekleştirdi.
Güllülü döneminde Erzurum’un altyapısı yenilenerek devasa kanalizasyon kollektörü projesi hayata geçirildi, Erzurum’a, Ilıca Erzurum Havaalanı Dadaşkent bağlantılı içme suyu şebekesi kazandırıldı. Kevelcilerde bulunan 2’inci Dabakhane çeşmesini yaptırarak, suyun kaynağını etüt çalışmalarıyla bulduran Güllülü, Dabakhane sularını Erzurumluların istifadesine sundu.
Toplu Konut ve Sosyal Belediyecilik
Erzurum Büyükşehir Belediyesinde ilk bilişim Teknolojisi Güllülü döneminde hayata geçirildi.
Erzurum’da bugün binlerce ailenin iskan ettiği Dadaşkent ve Yenişehir Toplu Konut alanları Güllülü döneminin eseri olarak Belediye Tarihine geçti. Her iki toplu konut alanını hizmete açan Güllülü, döneminde dar gelirlilerin konut edinmesini sağlayarak dua aldı.
Güllülü’nün tarihe geçen hizmetlerinden birisini de Genelevinin kaldırılması oluşturdu. Bu yeri şehir merkezinden çıkaran Güllülü o dönemde Erzurum Tarihi içinde hayati yer bulan bir mücadele verdi.
Sosyal Belediyecilik alanında da Erzurum’da ilkleri başlatan Merhum Güllülü, SYDV’nin kuruluş dönemi sürecinde İstanbul başta olarak kent dışındaki Erzurumlu işadamlarının zekatlarının toplanarak yoksullara iaşe ve giyecek olarak dağıtılmasını amaçlayan bir organizasyona da imza attı.
Belediye Hizmetlerinden halkın haberdar olması ve şeffaf belediyecilik adına dönemin İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’dan sonra Erzurum Belediyesi Bünyesinde Basın ve Halk ilişkiler Müşavirliğini kurdu, ilk danışmanlık görevini de dönemin bürokratlarından Vahdet Nafiz aksu yürüttü.
Belediye Başkanlığı sonrasında ANAP Erzurum il Başkanlığı görevini üstlenen Güllülü 20’inci dönem ANAP Erzurum Milletvekili olarak görev yaptı. Güllülü 3 çocuk babasıydı.

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