Aniden başlayan dolu köyü beyaza bürüdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Beğendik köyünde aninden başlayan dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Nisan ayının sonuna doğru Olur ilçesine bağlı Beğendik köyüne dolu yağması vatandaşı şaşırttı. Yaklaşık beş dakika süren dolu yağışı köyü beyaza bürüdü. Beğendik Köyü Muhtarı Rahmi Aydın, dolu yağışının bir anda bastırdığını, köyün beyaza büründüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.