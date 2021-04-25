Başkan Orhan’dan soykırım ifadesine sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’in, “1915 Olayları” için “Soykırım” ifadesi kullanmasına Erzurum’dan en sert tepkiyi Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan gösterdi.

Erzurum’da Ermeni mezaliminin en korkunç biçimde yaşandığı Ilıca ve Alaca’yı örnek gösteren Başkan Orhan, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Biden’e seslendi. Başkan Orhan, Biden’e: “Yüreğiniz yetiyorsa gelin kozlarımızı paylaşalım!” dedi.

İşte Başkan Orhan’ın Twitter hesabından (@muhammedcevdet) yaptığı o paylaşım:

1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden, anlaşılan yüz karası olaylarla dolu Amerika tarihini çok çabuk unutmuş!

O halde...

ABD’nin kirli tarihini hem Biden ve hem de Biden’le aynı kafayı yaşayanlar için bir kez daha hatırlatmakta fayda var:

Vietnam, Japonya, Kore, Küba, Panama, Guetemela, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran ve Suriye’de yüz binlerce masum insanı öldüren ABD, tarihin en büyük soykırımlarına imzasını atmış bir ülkedir.

Bitmedi!

Kana susamış ABD’nin başka marifetleri (!) de var:

Kellesi başına 5 dolar ödeyerek 70 milyon kızılderiliye soykırım uygulayan kimdi?

Tabii ki ABD!

100 milyon Afrikalıyı köle ticaretine kurban eden kimdi?

Tabii ki ABD!

35 milyon Afrikalıyı bu uğurda katleden kimdi?

Yine ABD!

Ve çok ilginçtir, aynı ABD kalkmış bugün bizim ülkemizi sözde Ermeni soykırımı yapmakla suçluyor!

Şimdi!

Değil ABD Başkanı Joe Biden; onun feriştahı bile gelse, bu mübarek toprakların tanıklık ettiği Ermeni mezalimini unutturamaz, tarihi saptıramaz!

Bizim tarihimiz, tüm çıplaklığıyla orta yerde duruyor.

Yüreğiniz yetiyorsa, gelin kozlarımızı Ilıca’da, Alaca’da, Cinis’te, Yanıkdere’de, Pasinler’de, kısacası Ermeni vahşeti ve cinayetlerinin dört bir yanında yaşandığı Erzurum’da paylaşalım!

Cesaretiniz varsa eğer...

Ve sana son bir sözümüz var Joe Biden!

Yeryüzünde insanlık, merhamet, şefkat ve sevgiyle tarifini bulan tarihimize ve medeniyetimize dil uzatmak, senin de haddine değil, arkana aldığını Diaspora’nın da haddine değil, bilesin!

Dolayısıyla söylediklerin bizim için yok hükmündedir.

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