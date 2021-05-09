Palandöken Belediyesi’nden çevrimiçi tasavvuf müziği konseri Palandöken Belediyesi’nden Kadir Gecesi Özel Programı

Palandöken Belediyesi yeni bir ilke daha imza attı. Uzman isimlerden Tasavvuf Musikisi Topluluğu oluşturan belediye, ilk konserini Kadir Gecesi Özel programıyla verdi.

Palandöken Belediyesi Tasavvuf Musikisi Topluluğu Kadir Gecesi Özel Programıyla ilk konserini verdi. Belediyenin ve Başkan Muhammet Sunar’ın resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konserde, Türk Tasavvuf Musikîsinin en özel eserleri icra edildi. Erzurum’da ilk olan ve profesyonel müzisyenlerden oluşan topluluğun verdiği konser yoğun ilgi gördü, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Başkan Sunar’ın konuşması

Vatandaşları manevi bir atmosfere taşıyan konserin açılış konuşmasını yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, edebiyat, şiir, musiki, kültür ve sanatın zirve şehirlerinden olan Erzurum’da, Palandöken Belediyesi olarak kültür merkezleri vasıtasıyla ilçe halkına etkin bir şekilde sanatla seslenmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Bugün bu faaliyetlerimizin en yenisiyle huzurlarınızdayız. Hiç şüphesiz kadim hikmet geleneğinin hoşgörüyle buluştuğu en büyük mecra tasavvuftur. Kemalat yolculuğunda insana yoldaşlık eden tasavvuf anlayışı kendini en rahat musikisi ile ifade etmiştir. Palandöken Musiki topluluğu da Bu kemalat anlayışını gönlünün ve icrasının merkezine alarak bugün ilk dinletisini tasavvuf müziği ile sizlere arz etmek istiyor. Evlerimize kapandığımız bugünlerde gönlümüzün kapısını bir nebzede olsa enfüsten afaka aralamak temennisiyle bu programı gerçekleştiriyoruz. Bizleri ekranları başında izleyen tüm hemşehrilerime en kalbi muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mübarek kadir gecenizi tebrik ediyor, sağlık ve esenlik diliyorum.” diye konuştu.

Palandöken Belediyesi Tasavvuf Musikisi Topluluğu

Orkestra koordinatörlüğünü Selmani Özgür Çelikoğlu’nun yaptığı ve Orkestra şefliğini Kanun Sanatçısı Selçuk İçoğlu'nun gerçekleştirdiği konserde, solist olarak; Mahmut Kıvanç, Engin Şahin, Selami Zengin, Ümit Turan, Selçuk Yakışan, ve Abdulkadir İde, Yaylı sazlarda; Eren Aydın, Furkan Perdakçıoğlu, Emir Han, Mustafa Kurtcan, Abdulkadir Yağan ve Samet Saymaz, Ritm Gurubunda; Ahmet Kanber, Orhan Pullu, Ahmet Turan, Piyano Sanatçısı Selçuk Yılmaz, Tanbur Sanatçısı Serdar Çelik, Nefesli saz sanatçıları Mahmut Cihat Şengül ve Kemal Dumlu yer aldı.

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