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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum ve Sri Lanka sanal ortamda buluştu

İHA

Erzurum ve Sri Lanka sanal ortamda buluştu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası (CCC), Sri Lanka Yatırım Kurulu (BOI) ve Colombo Borsası (CSE) işbirliği ile 79 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek, “Sri Lanka Yatırım Yatırımı Forumu” kapsamında, Sri Lanka Büyükelçiliği’nin düzenlediği online toplantıya katıldı. Başkan Yücelik, Sri Lanka ekonomi çevrelerine Erzurum’u ve şehrin potansiyelini anlattı.
Sri Lanka ve Erzurum’u sanal ortamda buluşturan toplantıya; ETSO Başkanı Yücelik’in yanı sıra, Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Sri Lanka Fahri Konsolosu, Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nandika Buddhipala ve Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası Genel Sekreteri Bandula Dissanayake katıldı.
Toplantının açış konuşmasını yapan Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen, ‘Sri Lanka Yatırım Forumu’nun temasının, “Sri Lanka Asya’nın Bir Sonraki Büyüme Cenneti” olacağını ve 3 gün sürecek etkinlikte, üst düzey hükümet liderleri, kamu kurumları ve özel şirketlerin üst düzey yetkilileri, küresel uzmanlar, yatırım bankacıları ve danışmanlık firmaları tarafından gerçekleştirilecek oturum ve sunumların yer alacağını söyledi.
Büyükelçi Hassen’den online foruma davet
Etkinlik kaydı ve katılımın ücretsiz olacağı forumda, iş ortaklıkları dahil olmak üzere; potansiyel yatırımları Sri Lanka’ya çekmek üzere yatırım kararları için gerekli ve kapsamlı bilgileri sağlamanın yanı sıra Sri Lanka ile yabancı iş adamları arasında iş bağlantıları kurmaya odaklanılacağını kaydeden Büyükelçi Hassen şunları söyledi; “Sri Lanka Türkiye’nin kadim bir dostu olup sizi ve üyelerinizi Sri Lanka’daki doğrudan yabancı yatırımı ve sermaye piyasası fırsatlarını öğrenmek üzere Asya’nın ilk ve en büyük sanal Yatırımcı Forumu’na katılmaya davet etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu forumun, Türk yatırımcıları ve iş dünyasına Sri Lanka ile potansiyel taşıyan sektörlerde bağlantı kurmaları için muazzam fırsatlar sunacağına inanıyorum.”
Toplantıda daha sonra Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nandika Buddhipala ve Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası Genel Sekreteri Bandula Dissanayake, Sri Lanka’nın potansiyel sektörleri ve iş fırsatlarıyla ilgili sunum yaptılar. Sri Lanka Ulusal Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buddhipala, Haziran ayının ilk haftasına kadar her iki tarafın potansiyelini anlatan sunumların karşılıklı olarak paylaşılmasının, ileride yapılacak görüşmelere ışık tutacağını belirterek, bu şekilde odaklanılacak alanların daha iyi tespit edileceğinin altını çizdi.
Yücelik, Erzurum’un potansiyelini anlattı
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise Sri Lanka ile 2016 ve 2017 yıllarında Sri Lanka Büyükelçiliği’nin öncülüğünde Erzurum’da ortak tanıtım ve işbirliği toplantıları düzenledikleri hatırlatarak iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için katkı sunmaya çaba göstereceklerini ifade etti. Konuşmasında, aradaki mesafeye rağmen Sri Lanka ile Erzurum arasında sıcak bir ortam oluştuğunu anlatan Yücelik, toplantıda şehrin ekonomik yapısı hakkında bilgiler paylaştı.
Erzurum’un tarih boyunca önemli ticaret merkezlerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Yücelik, şehrin, eğitim, sağlık, kış ve doğa turizmi, hizmet sektörü, tarımhayvancılık ve doğal kaynaklar anlamında önemli potansiyellere sahip olduğunu vurguladı. Ulaşım anlamında Erzurum’un bölgenin kavşak notasında bulunduğunu ve mevcut ulaşım projeleri ile de limana daha da yaklaştığına dikkati çeken Yücelik, bu potansiyelin de ticaret anlamında dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Erzurum’da yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için de cazip fırsatlar bulunduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yatırım noktasında Erzurum’u tercih edecek başta Sri Lankalı iş insanları ve firmalar olmak üzere bütün yerli ve yabancı yatırımcılara kapılarının açık olduğunu söyledi.
Fatih Yücelik; “Turizmdeki potansiyeli değerlendirelim”
Toplantıda Sri Lanka Fahri Konsolosu, Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı ve Fatih Yücelik de, Türkiye ile Sri Lanka’nın çok ciddi potansiyellere sahip iki dost ülke olduğunu belirterek, “Aslında iki ülkenin de ticari anlamda birbirinden öğreneceği çok şeyler var. Mesela çay üretimi noktasında bizim Sri Lanka’nın tecrübelerinden faydalanmamız gerektiğini söyleyebilirim. Ayrıca Erzurum’la Sri Lanka arasında özellikle turizm anlamında işbirliği yapıp, yaz ve kış turizmi potansiyellerimizi girişimci iş insanlarımız, firmalarımız aracılığıyla değerlendirebiliriz. Şahsen bu alanda sonuç alabileceğimize inanıyorum. Çünkü ülkemizde yurt dışında yatırım yapmaya hevesli iş insanlarımız var. Sri Lanka’nın da bu anlamda yatırım yapılabilecek çok özel ve güzel bir ülke olduğunu ve ülkenizdeki fırsatların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.
Toplantıda bütün katılımcılara teşekkür eden Büyükelçi Hassen, Haziran’da Erzurum ve Sri Lanka’daki sektör temsilcilerinin bir araya getirileceği yine çevrimiçi bir toplantı için çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, bunun iki ülke ilişkilerine güç katacak bir etkinlik olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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