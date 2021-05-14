Erzurum’a Ermeni Mezalimini anlatacak müze kurulacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: ‘Ermeni soykırımı uydurulmuş kocaman bir yalandır. Yapacağımız müze ile bu koca yalanı bütün dünyaya anlatacağız’ dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’a çok amaçlı bir Ermeni Mezalimini anlatan bir müze ve kütüphane yapacaklarını söyledi.

Kardelen TV’de yayınlanan ve Gazeteci Yazar Esat Bindesen ile İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’in hazırlayıp sundukları Günden Özel Programı’na konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’in ‘Soykırım’ ifadeleri hatırlatılarak, Erzurum Ermeni Mezalimini yaşandığı en önemli şehirlerden birisi olmasının sorulması üzerine Başkan Sekmen, ‘Ermeni Soykırımı diye bir şey yok. Ermeni soykırımı iddiaları içi boş kocaman bir yalandır’ dedi. Başkan Sekmen, bu yalanı ortaya çıkaracak tarihi belgelerin olduğunu da söyledi.

‘Ermeni soykırımı değil, Ermeni Mezalimi’ var diyen Başkan Sekmen, ‘Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu’da, Van’ da, Diyarbakır’ da, Güneydoğu olmak üzere, Kars’ta, Ardahan’da, Iğdır’ da, Muş’ta, Bingöl’de, Erzincan’da, Bayburt’ta, yani bu illerde Müslüman Türkler Ermeni Çeteciler tarafından hunharca katletmişlerdir’ dedi.

Sekmen, haklı davamızı dünyaya anlatmak amacıyla Erzurum’a geniş kapsamlı bir müze ve kütüphane kuracaklarını belitti.

Başkan Sekmen, şunları söyledi:

‘Ya tarihi bir binayı müzeye çevireceğiz, veya yeni bir bina yaparak tarihi bir yönü de aktararak, yaşanmış mezalimleri, 1915 16 yıllarını inşallah burada, resimlerle, fotoğraflarla, heykellerle gerek insanımıza, gençliğimize ve gerekse şehrimize gelen turistlere tanıtmaya gayret edeceğiz. Bu müzenin içerisinde tarihi belgeler yer alacak. Hem müze olacak, hem de kütüphane olacak. Üniversite de hocalarımızla temas halindeyiz.

Bu müzenin yerini belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Böyle bir projeyi nereye yapalım şeklinde çalışmalarımız devam ediyor.

Mesela üç kümbetler var. Burayı da düşünebiliriz. Ve ya daha merkezi bir yer olabilir. Mesela 100. Yıl Parkı’nda ola bilir. Veya Aziziye Parkı’nda olabilir.

Merkezi bir yerde bu vahşeti, Ermeni mezalimini anlatacağımız büyük bir müze yapacağız. Dört başı mamur bir müze düşünüyoruz.

Bu müzeye geldiği zaman insanlar, bu müzede araştırma yapabilecekleri ortamı da oluşturacağız.

İnsanlar sadece gelip müzeyi dolaşıp gitmeyecekler. İsteyenler konuyla alakalı olarak geniş bir araştırma yapma imkanına da sahip olabilecekler.

Kütüphanesi ve arşivi olacak. Bilimsel çalışma yapılabilecek her türlü ortam mümkün olacak.

Tarihi kitapların cd leri de olacak, tarihi belgelerin de fotoğrafları bulunacak.

Askeriyemiz başta olmak üzere ilgili bütün kurumlardan bu müze için gerekli belge, fotoğraf ve video temin edeceğiz.

Böyle bir tarihi müzeyi de şehrimize kazandıracağız İnşallah’

Başkan Sekmen, ‘Biz bunu yapmazsak, başkaları bundan çıkar sağlayacak ve her zaman dünyayı karıştıracak’ şeklinde konuştu.

‘Ermeni soykırımı uydurulmuş kocaman bir yalandır. Yapacağımız müze ile bu koca yalanı bütün dünyaya anlatacağız, bütün dünyanın gözüne sokacağız’ ifadelerini de kullanan Başkan Sekmen,

ABD Başkanı başta olmak üzere, soykırım yalanına inanan herkes yapacağımız bu müze ile gerçekleri daha net görebilme imkanına sahip olacaklarını ve tarihi gerçekleri saptırarak kendi ikbali için kullanamayacaklarını sözlerine ekledi.

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