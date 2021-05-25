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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oltu Çayı Mayıs ayında kuruma noktasına geldi

İHA

Oltu Çayı Mayıs ayında kuruma noktasına geldi

Her yıl Mayıs ayında coşan Oltu Çayı bu yıl kuruma noktasına geldi. Geçtiğimiz yıllarda havzasına sığmayarak taşan Oltu çayı etrafındaki ekili alanlar zarar verirken bu yıl havaların kurak gitmesi nedeni ile kuruması vatandaşları tedirgin ediyor.
Oltu çayında bulunan sazan balıklar nefes almakta zorlanıyorlar. Oltulu vatandaşlar daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söylediler.
Oltu Aslanpaşa Mahalle Muhtarı Zafer Şahin, “Şu an Oltu çayı yatağının tam ortasındayız. Yukardan aşağı damla su gelmiyor daha beşinci ayın ortalarındayız her sene bu aylarda Oltu çayı yatağına sığmazken böyle bir şey tarihinde belki de ilk defa yaşanıyor ciddi manada su sıkıntımız var. Arazilerimiz suya hasret kalacak yetkililerden yardım bekliyoruz. Böyle giderse perişan olacağız” dedi.
Oltulu vatandaşlardan Selami Bulut Oltu ise, “Çayı gördüğünüz gibi kurumak üzere havaların kurak gitmesi nedeni ile Oltu çayında su kalmamıştır arazilerimiz susuz kalmıştır. Şimdiye kadar Oltu çayı bu ayda hiç bu kadar azalmamıştı, daha coşkun geliyordu” dedi.
Selami Altun, “Ben 63 yaşındayım Oltu’da doğdum büyüdüm havaların kurak gitmesinden dolayı mayıs ayında Oltu çayının bu kadar azalmasına ilk defa şahit oluyorum yoksa şimdi Oltu çayı coşkun akardı” dedi.
Abdullah Demir da, “Her yıl bu mevsimde Oltu çayı Gürül gürül akardı havaların kurak gitmesi nedeni ile su akmıyor balıklar zor nefes alıyorlar su yok Allah yardımcımız olsun” dedi.

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