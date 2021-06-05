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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavlaşoğlu: Ak Parti sözde değil özde çevrecidir

İHA

Tavlaşoğlu: Ak Parti sözde değil özde çevrecidir

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Erzurum İl Başkanı Eyüp Tavlaşoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında “Ortak geleceğimiz olan çevreye bakışımızı inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslar belirlemektedir.” dedi.
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Kadın Kolları Erzurum İl Başkanı Gülay Kesmez ile Çevre, Şehir ve Kültür İl Gençlik Kolları Başkanı Kerem Bozhalil’in de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Tavlaşoğlu, pandemi sürecine dikkat çekerek, “Bir yılı aşkın zamandır hepimizin en önemli gündemlerinden biri olan, her birimizin hayatına dokunan ve yaşamımızı büyük ölçüde etkileyen koronavirüs salgını sürecini yaşıyoruz. Salgınla mücadele konusunda ülkemizin aldığı kapsamlı önlemler sayesinde, uzun zaman sonra ilk kısıtlamasız Cumartesi gününde 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bugün bir aradayız.” diye konuştu.
“Gerçek çevreci parti Ak Parti’dir”
Salgının etkilerinin hayatın her alanında hissedildiğini vurgulayan Tavlaşoğlu, “Salgın süreci tüm insanlığa bir nefes sıhhatin önemini gösterdiği gibi, uzun zaman evlerinde kalmak durumunda kalan bizler için de açık ve yeşil alanların, ailelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçireceğimiz sosyalleşme alanlarının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. ‘Kademeli normalleşme dönemi’ olarak tanımladığımız bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürerek daha güzel günlerin yakın olduğuna inanıyoruz.” vurgusunda bulundu.
“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak; doğaya, çevreye ve bütün canlılara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışı temsil ediyoruz.” diyen Tavlaşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Ülkemize kesintisiz hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz”
“Milletimizin yüksek teveccühüyle ülkemize kesintisiz hizmet etme gururunu taşıyan AK Parti kadroları olarak ülkemizin son 19 yılına damgasını vuran çalışmalarımızı bu bilinçle ve büyük bir gayretle sürdürüyoruz.
Ortak geleceğimiz olan çevreye bakışımızı inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslar belirlemektedir. Şehirlerimizin merkezlerinde açık ve yeşil alanları herkes için erişilebilir kılan Millet Bahçeleri Projesi’ni hayata geçiren, tüm dünyanın gıptayla baktığı ve ilham aldığı Sıfır Atık Projesi’ni hızla gerçekleştiren, 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 22,7 milyon hektara ulaştıran ve ülkemizin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline gelmesini sağlayan, temiz denizlerimizin göstergesi sayılan mavi bayraklı plaj sayısını 127’den 519’a ulaştıran ve 2023’te dünya birinciliği hedefleyen, çevre dostu ulaşımı teşvik eden, atık su arıtma tesislerini tüm yurtta yaygınlaştıran, korunan alanlarımızı 2 kat arttıran AK Parti’miz gerçek anlamda çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur.
AK Parti iktidarlarımız ile şehirlerimiz, 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluşmuş ve daha da güçlenmiştir. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması bağlamında, ülkemizin dört bir yanındaki sayısız hizmet, AK Parti’mizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir.”
“Çevrecilik lafla olmuyor”
Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, “Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispatı vücutla oluyor; bunu yapan da biziz” sözünü hatırlatan Tavlaşoğlu, “Bu cümlenin altını bugün buradan kalın çizgilerle bir kez daha çizmek istiyoruz. AK Parti’nin en önemli özelliği, hizmette sınır tanımaması ve siyasetini de eser üretme gayesi temelinde konumlandırmasıdır. Ülkemizin hangi köşesine, hangi şehrimize bakılırsa bakılsın işte bu büyük eserleri görmek mümkündür. Erzurum’da da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 78 bin 619 metrekare alanda kurulacak Erzurum Millet Bahçesi'nin ihalesi 12 Mart 2020 tarihinde yapılmıştır. Sosyal donatıların da yer alacağı ve tarihi Üç Kümbetler bölgesine değer katacak Millet Bahçesi bitki ve peyzajı ile şehrimize de yeni bir soluk getirecek ve içerisinde barındıracağı yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Projeye göre çocuk oyun alanlarının, seyir terasları ve gezinti yollarının olacağı millet bahçesinde 830 ağaç ve yeşil alanlar yer alacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların da yer alacağı millet bahçesinde, yöreye özgü meyve ağaçları, çiçekli bitkiler ile daha çok yeşille buluşacak vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek.” ifadelerini kullandı.
“Güçlü bir iddianın sahibiyiz”
AK Parti’nin çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda güçlü bir iddianın sahibi olduğunu vurgulayan Tavlaşoğlu, “Bugüne kadar ortaya koyduğu hedefleri bir bir gerçekleştiren AK Parti’miz dün olduğu gibi bugün de sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Bugün Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından farklı şehirlerimizde açılışı gerçekleştirilecek 11 Millet Bahçesi ve diğer yatırımlar, çevreye saygılı şehirler ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni eserler olarak milletimize kazandırılacaktır.” dedi. Dünyanın çok önemli çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Tavlaşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bugün dünyamız, çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır ve bizler, yarın daha geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden inisiyatif alacak son nesiliz. Bu nedenle AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak “Cemre” ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde bin gencin katılımıyla başlattık. Cemre nasıl havaya, suya ve toprağa düşerse işte çevre gönüllüleri hareketimiz de böyle içimize düştü. Bugünden sonra Cemreler tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek.
“Doğanın sahibi değil, bir parçasıyız”
İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması, kuraklık, aşırı hava olayları, kirlilik gibi küresel çevre sorunları karşısında Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam ediyoruz. İklim değişikliği bir süredir mücadele ve uyum çalışmalarının ulusal çapta ve uluslararası platformda ele alındığı en önemli gündem maddelerindendir. Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin küresel meselelerdeki liderliği ve öncü rolü çok önemli olmakla birlikte biliyoruz ki bu mücadele için tüm dünyanın, şehirlerimizin ve her bir vatandaşımızın ortak çabası gereklidir.
İşte bugün, yüreklerimizde hissettiğimiz bu sorumlulukla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevre gönüllüsü Cemrelerle birlikte buradan çok güçlü bir mesaj veriyoruz: Doğanın sahibi değil, bir parçası olduğumuz bilinciyle gelecek nesillerimize; yeşiliyle mavisiyle daha temiz bir çevre bırakmak, farkındalık ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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