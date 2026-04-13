Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurumspor FK-Boluspor maçının ardından

        Erzurumspor FK-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Boluspor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, Süper Lig için sadece 1 puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 20:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serkan Özbalta, basın toplantısında, maçta sakatlanan Erzurumspor kalecisi Orbanic ve Yakup Kırtay'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

        Sakatlanan iki oyuncunun da kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Özbalta, "Orbanic pozisyonda kafası çarparak ve ağa takılarak, omzuyla devam eden bir kafa travması şeklinde ambulansla hastaneye gitti. İnşallah çok ciddi bir şey çıkmaz. Öbür taraftan da Yakup Kırtay da maçtan çıkarken yanma var mı diye sorduğumda evet dedi. Bu yırtığa delalet gibi gözüküyor. Ama derecesi de önemli. İkisine de çok geçmiş olsun. İkisi de çok iyi sezon geçiriyordu." dedi.

        Taraftara desteklerinden dolayı teşekkür eden Özbalta, "Çok güzel, kartpostallık bir atmosfer vardı. Kar yağışı ve zemin mükemmeldi." ifadelerini kullandı.


        Özbalta, şöyle devam etti:

        "Çok erken dakikalarda gelen bir golümüz var. Arkasından güzel bir dakikada yine bir gol attık. Bugün biraz cömerttik. Kaçırdığımız 7 ya da 8 tane pozisyon saydım. Çok az kaldı. 1 puana ihtiyacımız var. Rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın 3 maçta alacağımız sadece bir puanla hepimizin, bütün şehrin, taraftarların istediği Süper Lig'e çıkmış olacağız. Ama işimiz bitmedi. Ne zaman işimiz biter? O, 1 puan aldığımızda biter veya rakipler kaybettiğinde biter. Enerjimizi rakipler kaybettiğine göre değil de kendi 3 puanımızı almaya harcıyoruz."




        - Boluspor cephesi

        Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, kendi kalelerine attıkları golle 1-0 geriye düştüklerine dikkati çekerek "Ondan sonra oyunu dengelemeye çalıştık. Pozisyonlar aradık ama spor adına son vuruşlarda üretkenliği beceremedik. Oyun ortada giderken Erzurumspor daha sonra 2-0'ı yakaladı. Dengede giden, karşılıklı atakların olduğu müsabaka, nisan ayının ortasında karlı bir havada oynandı. Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Kısa bir süre kaldı. İnşallah 1 puanı da alıp çıkacakları Süper Lig'de başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK - Boluspor: 2-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 2 - Boluspor: 0
        Erzurum'da 3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından bıçakla öldürüldü
        Erzurum'da jandarmanın devriye sırasında bitkin halde bulduğu vaşak tedaviy...
        Millî Eğitim Akademisi'nde "İlk ders" programı
