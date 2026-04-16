Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Erzurum'un Çat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi ile tarafları ayırmaya çalışan bir polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 13:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçenin Hacı Yusuf mezrasında iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan Y.Y, M.Y, A.Y. ve M.F.A. sağlık ekiplerince ambulanslarla Çat İlçe Devlet Hastanesi ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

        Daha sonra Çat Kaymakamlığı önünde bir araya gelen taraflar ve yakınları arasında yeniden başlayan kavgaya müdahale sırasında polis memuru A.M.D. de yaralandı.

        Burada ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş'ın bulunduğu ambulans helikopterle il merkezine getirildi. Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan A.M.D, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis memuru ile diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

